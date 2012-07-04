Image copyright BBC World Service Image caption 費德勒將在草地上首次與德約科維奇交手。

德約科維奇說，費德勒一統天下的時間太長，「對我將是終極挑戰」。

在過去八次大滿貫比賽裏，費德勒和德約科維奇六次在半決賽中遭遇。

儘管德約科維奇在六次交手中贏了四次，但他與費德勒從未在溫網的草地比賽上交過手。

費德勒對BBC說：「我感覺，我在草地上表現得更好。我非常高興能打入此次溫網半決賽。」

他調侃說：「要是威廉王子夫婦和網球宿將們都來看的話，我會表現得更好！」

費德勒解釋說：「每次有高人看我比賽，我都感覺很受啟發。他們能支持網球、支持我，確實讓我感到很特別。」

德約科維奇對即將的「論劍」「很期待」。他說：「我都有些等不及了。能和費德勒交手是我的榮耀，他是一名偉大的網球冠軍選手。」

30歲的費德勒，將破紀錄地第33次打入大滿貫比賽的半決賽。如果他能奪取今年的溫網冠軍，他將平溫網奪冠記錄。

今天，兩盤果斷拿下對手的費德勒，並沒有遭受第一輪的背痛困擾，以同樣的比賽時間結束了第二盤。

相比之下，德約科維奇和第31號種子選手梅耶的交手，讓他用不著拿出全力。這場「老叟戲頑童」的比賽裏，梅耶發現他根本無法給頭號種子選手造成一丁點兒麻煩。