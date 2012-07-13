Image copyright BBC World Service Image caption 特裏最終被判種族歧視罪名不成立。

切爾西隊長特裏因涉及對安頓·費迪南德的種族歧視案出庭，周五（7月13日）法院宣佈罪名不成立。

特裏被指在切爾西和皇家園林於去年10月份的比賽中對安頓·費迪南德表達了具有種族歧視性的話語。

但是在經過長達五天的庭審之後，特立的種族性影響公共秩序罪罪名不成立。

這位31歲的前英格蘭隊長指出，當時自己純粹是因為雙方在場上發生口角的時候，回應安頓·費迪南德的話而已。

倫敦地方法院法官里德爾表示，他聆聽了足夠的證據顯示，特裏不是種族歧視者。

在一份書面的判決中，他說在考慮了所有證據之後，特裏「幾乎不可能」是像被指控的那樣有種族歧視言辭。

法官指出，控方以及安頓·費迪南德所提供的證據並不能有力證明特裏有種族歧視的行為。

法官指出，「是否有可能是特裏並無意進行這樣的侮辱，而是認為對方在對自己爭執辱罵之後，自己也向對方進行挑戰性言辭。」

而鑒於這種疑問，里德爾法官認為法庭只能認為是無罪。

特裏在離開法庭的時候沒有對記者們發表看法。

之前這位英格蘭大將被指控犯有種族性影響公共秩序罪，而對這個罪名的最高處罰為2500英鎊的罰款。

特裏由於此項指控被剝奪了英格蘭隊長的職位，而前教練卡佩羅也因此事件的關係辭職。

英格蘭新帥霍奇森決定把他留在英格蘭征戰2012歐錦賽的陣容中。