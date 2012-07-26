Image caption 曼城隊長孔帕尼與俱樂部續約

曼城隊長孔帕尼與俱樂部續約，為期六年。

這位26歲的比利時國腳2008年從漢堡加盟曼城。上個賽季他帶領球隊獲得了自從1968年以來的首次聯賽勝利。

孔帕尼對俱樂部的網站說，「對於我來說，如果你在某個俱樂部表現不錯，就沒有必要考慮去別處。」

他說，「曼城不只是老闆或是俱樂部雇員們的一個發展項目，也是我的項目。」

孔帕尼在為漢堡效力之前曾經在安德萊赫特踢球，在馬克休斯擔任曼城教練時被引入該隊。

就在孔帕尼加盟之後不久中東財團曼蘇爾就收購了曼城，並開始以重金打造球隊。

孔帕尼表示，「自從一開始我就在這裏，我見證了俱樂部自始至終的變化。」

他表示，「我感到自己也有所貢獻。知道自己還能為曼城效力六年感覺很好。俱樂部這麼器重我是我的榮幸。」

他還說，「希望我能在未來做出更大的貢獻。我在這兒很好。」

孔帕尼還說，「球迷對我非常熱情，這也是我續長約的主要原因。我的家人也非常開心，這個俱樂部還會贏得更多獎杯。這就是為什麼這麼特殊。」

曼城在2011年獲得了足總杯冠軍，並贏得了上個賽季的英超冠軍。

阿圭羅在最後一分鐘的進球讓該隊戲劇性地擊敗皇家園林流浪者隊，並以淨勝球優勢戰勝同城的曼聯登上英超榜首。

孔帕尼表示，「我從不否認，這是最難擔任隊長職務的球隊。但是我很有責任願意迎接挑戰。」

他說，「我喜歡球隊的性格。我喜歡我們面臨的挑戰。現在是我們建立贏球的習慣。我們處於合適的階段。」