Image caption 沙特女性有佩戴頭巾的習慣

國際柔道聯合會（The International Judo Federation）表示沙特女子柔道運動員禁止在比賽中佩戴頭巾。

國際柔道聯合會主席馬呂斯·維澤爾(Marius Vizer)證實說，沙特柔道女將阿里•薩拉傑•阿布杜拉辛（Wodjan Ali Seraj Abdulrahim Shahrkhani）在奧運柔道比賽中將不會佩戴頭巾。

維澤爾還說：「來自沙特的運動員將爭取在比賽中發揮柔道精神並遵守比賽中不佩戴頭巾的原則。」

阿布杜拉辛將參加8月2日舉行的女子柔道78公斤以上級比賽。

在沙特許多女性佩戴頭巾，但是國際柔道聯合會出於安全考慮禁止女運動員戴頭巾出賽。

此次奧運會是沙特王國首次派出女性運動員參加比賽。

16歲的阿布杜拉辛和女子田徑800米運動員莎拉·阿塔（Sarah Atta）是沙特派出的兩名女子運動員。

沙特並沒有女性參加體育比賽的傳統，官方也很難找到能夠滿足比賽最低標凖的女性運動員。

但是沙特官方表示說女性參賽選手佩戴頭巾是為了「維護自己的尊嚴」。