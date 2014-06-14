2014世界杯：荷蘭卸下西班牙皇冠

Image copyright Getty Image caption 2014年世界杯小組賽荷蘭5:1橫掃衛冕冠軍西班牙。

2014年世界杯小組賽荷蘭5:1橫掃衛冕冠軍西班牙，是否意味西班牙稱霸天下時代的終結？BBC記者現場分析。

哈維垂著頭，眼神迷茫地走出新水源球場，他明白5:1慘敗於荷蘭意味著什麼。

在場沒有一位記者上前提問，他們知道這毫無意義。哈維直視地板，面無表情。

有的記者攔住其他西班牙隊員，但是沒人打攪哈維，或伊涅斯塔，也許出於尊重——畢竟是兩位最偉大的中場球員。而這場比賽之後，他們是如此消沉沮喪，遭受羞辱後只留下疲勞和失落。

這絕對不是西班牙式的潰敗。紅衫軍團在四年前的南非也輸掉了首場比賽，然而他們迅速恢復調整拿下了第一座世界杯冠軍。

但是這次不一樣。

瑞士在2010年那次打入進球之後立即緊關大門。荷蘭卻並非如此，不少人對橙軍的記憶還停留在南非世界杯：犯規、狠鏟、飛踢，一味防守。

Image copyright Getty Image caption 西班牙和荷蘭兩隊今非昔比。

也許西班牙還是那支西班牙隊，荷蘭卻遠不是四年前的那支荷蘭。

西班牙在小組賽階段一場未失，僅有三次被攻破大門。他們在教練博斯克手下85場比賽只丟了8場。

博斯克在周四的新聞發佈會上回應「老化陣容」時不屑一顧，他說：我們是成熟，正值巔峰。也許在主帥慍怒的背後卻是真實的所在。

在賽後官方發佈會上，這位63歲的西班牙人說：「我感到疲憊」。如果西班牙真的處在巔峰狀態，那麼他們恐怕麻煩大了。

今昔對比

四年前博斯克用殘暴形容荷蘭，但是昨晚的荷蘭比四年前更加殘暴。

其實西班牙在去年聯合會杯對陣意大利的半決賽上就出現了問題徵兆，隨後在決賽上潰敗給了東道主巴西。

哈維在賽前新聞發佈會上稱西班牙「非贏即亡」，1:5的慘敗也許暗示了著名的Tiki-Taka應該煥然一新？

另外，在三次捧起重大賽事獎杯之後，博斯克的軍團或許已經缺少了當年那股對勝利的飢渴。

對荷蘭出場的14名球員中有7人經歷了巴塞羅那的失望賽季，而代表西甲冠軍馬德里競技上場的球員僅有科斯塔一人。

西班牙陣營中沒有一名主力攻擊手來自皇馬，球隊中有7人年逾30，這是否意味著一個王朝的謝幕？

哈維今年已經34了，昨晚的比賽他在中場調度上不見一貫風範，而一個罕見的失控出錯導致了荷蘭的第二粒進球。

控球上西班牙佔有63.8%的絕對優勢，傳球次數為618次，幾乎為荷蘭的兩倍（124次），然而Tiki Taka真是為傳球而傳球？再看兩隊射門紀錄：西班牙射正4次，而對手射正10次。

門將卡西利亞斯的表現令人擔憂。誠然，他做出了不少精彩撲救，但是也犯下數次致命錯誤。布林德屢次硬吃阿茲皮利奎塔，拉莫斯和皮克面對範佩西和羅本的橫行幾乎沒了脾氣。科斯塔得不到支持，碌碌無為了62分鐘。西班牙的效率何在？

荷蘭上屆歐錦賽小組賽便打道回府，再加上來自羅馬的中場核心斯特魯特曼受傷退出，主帥範加爾不得不火速改換打發，放棄傳統的4-3-3攻擊型陣容改為防守型的5-3-2。

還記得上賽季拜仁如何在歐冠半決賽戰勝巴薩嗎？是否感到似曾相識？

西班牙帶上參加過南非世界杯的16人前往巴西，而荷蘭只徵用了四年前的6人。在國家隊出戰次數上，西班牙總共有1375次，而荷蘭只有645次。只有大膽啟用新人才能保證培養新一代荷蘭陣容，殘酷卻真實。

這僅僅是是一場小組賽，世界杯才剛剛開始，但是在雷鳴轟頂的體育場上我們可以領會到足壇的風向正在改變。

（編譯：黎力/責編：立行）