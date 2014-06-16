世界杯：德國狂掃葡萄牙　伊朗迫和非冠

Image copyright Getty Image caption 德國前鋒穆勒對葡萄牙一役三次破門得分

在早間結束的世界杯G組的一場比賽中，以足球機器著稱的德國戰車發威，憑借前鋒穆勒的帽子遊戲，以四比零壓倒優勢碾平擁有C羅等大牌明星的葡萄牙。

德國隊前鋒穆勒在比賽中大放異彩，分別在第11分鐘、第45分鐘和第78分鐘攻入3球，完成巴西世界杯開賽以來第一個帽子戲法。

隊友胡梅爾斯在第32分鐘頭球破門。第37分鐘，葡萄牙球員佩佩因挑釁穆勒被主裁直接示紅牌罰出。

此後，葡隊埃德在禁區內被放倒，裁判無視，C羅狂奔怒吼攔裁判，顯出無奈與絕望。

葡萄牙步西班牙後塵首役大敗，使得這兩支西南歐拉丁派傳統強隊雙雙面臨危局。

伊朗逼和尼日利亞

在稍後的一場F組伊朗和尼日利亞之間的比賽中，雙方旗鼓相當最終零比零握手言和。

這場比賽雖然不乏緊張時刻，但是按理說實力應該在伊朗之上的非洲冠軍始終似乎未進入角色。

而伊朗隊則相對放得更開。逼和尼日利亞後，伊朗隊員的喜悅心情溢於言表。

（編譯：晧宇 責編：李莉）