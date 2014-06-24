世界杯：鬥牛士告別巴西 東道主大勝

Image copyright Reuters Image caption 西班牙3：0大勝澳大利亞。

西班牙憑借比利亞、托雷斯和馬塔的進球3:0戰勝澳大利亞以一場勝利結束了巴西世界杯旅程。

賽前主帥博斯克表示會派出一套全新陣容，雷納、胡安弗蘭、比利亞和科克等都出現在首發名單中。西班牙開局後30分鐘打得並不順利，傳球不時出現失誤。

憑借比利亞的穩定出色發揮，鬥牛士在中場前9分鐘為西班牙首開紀錄。這位馬德里競技前鋒是西班牙六年輝煌歲月的見證人。

第57分鐘比利亞被馬塔替換下場，作為他在國家隊生涯的最後一場比賽，回到替補席上的比利亞掩面痛哭。

第69分鐘托雷斯接伊涅斯塔傳球破網，西班牙將比分擴大為2:0，最後馬塔接應法布雷加斯的傳球將比分鎖定為3:0，用一場勝利結束了西班牙在巴西世界杯的失望之旅。

比利亞在過去11場國家隊的比賽中打入7粒進球。

同組榜首之爭的另一場比賽中荷蘭挑戰智利，累積兩張黃牌的範佩西坐在看台觀戰。

另外智利在確保小組賽出線的情況下輪休中場比達爾。

智利中場桑切斯依然充滿威脅，屢次給範加爾率領的後衛帶來威脅。

荷蘭人在世界杯小組賽的紀錄向來不錯，他們自1994年以來還沒有輸過一場小組賽。這是他們連續兩屆小組賽全勝晉級。而智利在過去12場世界杯比賽中只有兩次戰勝國歐洲球隊。

Image copyright AP Image caption 巴西前鋒內馬爾表現出色。

橙色軍團憑借費爾和德佩在下半場的進球2:0完勝智利，拿到小組頭名。

東道主巴西大勝

東道主巴西對陣晉級幾乎無望的喀麥隆，比起前兩場的緊張狀態，這次桑巴軍團打開了局面，尤其是前鋒內馬爾的精彩表演盤活了全場。這位巴薩前鋒上半場便連下兩城，下半場弗雷德開胡，而費爾南迪尼奧幫球隊鎖住小組頭名位置。

喀麥隆上半場馬蒂普的進球一度扳平比分，但是仍然不敵巴西強大的鋒線優勢。

另外墨西哥和克羅地亞爭奪第二個出線名額，第72分鐘，馬爾奎斯為墨西哥先下一城，三分鐘之後瓜爾達多便將比分擴大至2:0，而替補出場的小豌豆埃爾南德斯再添紀錄將比分改寫為3:0，格子軍團在比賽結束3分鐘前靠佩裏西奇打入搬回顏面的進球。

巴西以小組頭名的身份晉級16強，他們將對陣B組第二智利，而墨西哥將迎戰荷蘭。

（撰稿：犁力 ）