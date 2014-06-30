世界杯：哥斯達黎加5比3勝希臘首次晉級八強

Image copyright Reuters Image caption 哥斯達黎加在120分鐘內1-1戰平希臘，點球5比3取勝晉級八強。

在巴西伯南布哥球場舉行的世界杯足球八分之一決賽爭奪中，哥斯達黎加在120分鐘內1-1戰平希臘，點球5比3取勝晉級八強。

在第52分鐘，哥斯達黎加率先打破僵局，魯伊斯禁區拿球，左腳推射進球。這是魯伊斯連續兩場比賽為哥斯達黎加打進關鍵進球。

在第66分鐘，哥斯達黎加隊的杜阿特中場鏟倒霍萊巴斯，遭主裁判向其出示第二張黃牌，杜阿特被罰下。哥斯達黎加雖以一球領先，但只能以10人應戰希臘。

但後來，哥斯達黎加的魯伊斯在中場爭奪中拉倒希臘隊的薩馬拉斯，被主裁判出示黃牌警告。希臘隊馬諾拉斯在前場奪球時鏟翻哥斯達黎加的坎貝爾，馬諾拉斯也被主裁判出示的黃牌警告。

第90分鐘，希臘隊帕帕斯塔索普洛斯攻破哥斯達黎加大門，打成1-1。帕帕斯塔索普洛斯攻破哥斯達黎加大門，引起了看台上希臘球迷的狂熱歡呼。

在後面的點球大戰中，哥斯達黎加點球5比3取勝，並以總比分6-4歷史上首次晉級世界杯八強。

哥斯達黎加打敗希臘，在英格蘭、意大利和烏拉圭等強隊的分組裏脫穎而出，令人驚喜。這場比賽的勝利意味著這個中美洲隊將在星期六對陣荷蘭。

（撰稿/責編：蕭爾）