科維托娃晉級 談時隔三年重返決賽

Image copyright AFP Image caption 科維托娃表示，「我現在又回到了決賽，感覺很好。我會盡上我的努力。」

周四（7月3日），溫網上演了女單半決賽的爭奪戰，其中前溫網冠軍科維托娃以7-6，6-1的比分擊敗了23號種子薩法洛娃，時隔三年重返溫網決賽。

在比賽之後的記者會上，捷克人科維托娃對於自從三年前獲得溫網冠軍之後如何走出低谷進行了闡述。

在比較今年闖入決賽和三年前的不同時，科維托娃指出，「說實話，我有些記不住了2011年進入決賽的心情。現在的感覺是，當我擊敗大威時，特別高興。今天的比賽也決不容易，贏了球，我感覺很高興。」

科維托娃談到自己從2011年的歷程的時候說，「三年當中我有些起伏。可能很多人都期望我在這期間的表現比現在好。不過從另一方面來說，我仍然還在前10名。我盡了自己的努力。」

她表示，「我現在又回到了決賽，感覺很好。我會盡上我的努力。」

變了一個人

有記者問，「你回到溫網就像變了一個人，你更加成熟，好像更能應付壓力了，你感覺自己像變了一個人嗎？」

科維托娃表示，「是啊，就像我說的，我需要改變。每次你上場都會面對壓力，而且在大部分比賽中，你都是取勝的熱門，所以不容易。這需要時間來適應。」

當被問到自己如何從三年前的冠軍之後，跌到低谷，又如何回到決賽的時候，科維托娃指出，「確實，在我贏了溫網之後，所有的事情都變了。我沒有換教練，我換了幾個體能教練。我更多地是在自己心裏上努力。我認為我需要從心理上發生變化。」

這位本次大賽的6號種子選手說，「當我要應對壓力的時候，心裏素質是我應付的壓力所需要的。我的生活確實改變了很多。我也不再是過於注重隱私的人了。還有媒體總是很有興趣，所以這也不容易。」

科維托娃將會在決賽中遭遇布沙爾，對於對手，科維托娃表示，「我們去年在多倫多對陣過，我認為她是非常穩定的球員。目前她似乎很有信心，而且移動也非常好。」

那麼什麼將會是擊敗對手的關鍵呢？這位奪冠熱門表示，「我認為要堅持我的打法，主動攻擊，盡全力來贏球，並控制自己的緊張情緒。當然還有就會要等待機會，把握機會。」

（責編：尚清）