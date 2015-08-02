英超焦點：曲高和寡，迪瑪利亞遺憾告別

Image copyright Getty Image caption 「天使」迪瑪利亞即將加盟巴黎聖日耳曼。

擁有英超最高轉會身價的迪瑪利亞凖備前往巴黎聖日耳曼進行體檢，如果不出意外，這位曼聯中場將在本周登陸法甲，轉會費估計在4600萬英鎊左右。

總是尋找方向

這位阿根廷國腳本賽季初以近6000萬英鎊轉會費以救兵身份加盟紅魔，

「天使」的亮相精彩，被稱作當時曼聯陣營唯一一位明星人物。紅魔球迷慶幸他們擁有了一個新的傳奇七號，一切似乎都顯得完美。

主帥範加爾剛入主曼聯時說：給我三個月時間，我保證球員適應我的打發。結果半年過去了，紅魔仍然在找方向。而迪瑪利亞就迷失在了模糊不清的足球哲學之中。這並不是天使的錯，對於他來說，新環境、新聯賽、新俱樂部的適應難度本身就大，因此上賽季他陷入了場下場外找不到方向的尷尬境況。他在皇馬時期安切洛蒂手下更多時候司職左中場，成為左邊路乃至前場的進攻支點。但是在老特拉福德，他嘗試過中場每一個位置！

這位阿根廷國腳是個聰明型的球員，然而他周圍並沒有太多與他技術風格類似的球員進行互動。紅魔陣型勤奮型的球員居多，魯尼便是一個很好的例子。他跑動和回撤的積極程度在英超數一數二，防守能力了得。在球隊尋找方向的時候，技術型的球員潛意識地加大奔跑幅度，因此紅魔上半賽季經常出現一片混亂的場面。

把英超當做西甲踢

馬塔和埃雷拉或多或少地改變打法，而曲高和寡的迪瑪利亞只能游離在外。鋒線上的範佩西和法爾考也遇到類似問題，他們大多數時間只能徘徊前場焦急地等待中場策應。迪瑪利亞的出場時間越來越少，即使首發也被提早換下。

另外範加爾不是那種會留情面的主帥，再大的牌，在他面前也只能低頭。這位荷蘭教頭評價說：「如果球員不在狀態，我只能把他換下。我是主帥，我不能否認眼前的事實。迪瑪利亞需要適應英超節奏，這並不簡單。」遺憾的是，迪瑪利亞一直把英超當做西甲踢。

BBC體育把迪瑪利亞和切爾西的阿扎爾作比較。前者出場時間不如切爾西中場核心的一半，但是數據耐人尋味。橫傳：迪瑪利亞199次，阿扎爾61次；助攻：迪瑪利亞10次，阿扎爾9次。進球：迪瑪利亞3粒，阿扎爾14粒。天使的實力毋庸置疑，他需要的也許就是時間，還有改變清高的態度。

範加爾強勢卻不固執，向來敢作敢當。他意識到轉會迪瑪利亞失誤，立刻脫手轉售這位周薪20萬英鎊的頭號球星。從今夏引進施魏因施泰格、施奈德林和德佩三個強力型球員就看得出荷蘭教頭有意改變中場打發，從單純控球轉向防守型進攻。

也許巴黎溫暖的氣候環境和聖日耳曼的技術風格與濕冷沉悶的曼徹斯特相比更適合天使。

（撰稿：黎力，責編：路西）