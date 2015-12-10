法國將深入調查2021田徑世錦賽主辦權決定

Image copyright Getty Image caption 2015年美國室外田徑錦標賽女子3000米障礙賽

BBC獲悉，對於身處醜聞當中的國際田聯（IAAF）將2021年田徑世錦賽主辦權授予美國城市尤金的決定，法國檢察部門正在深入調查。

尤金與著名運動服裝品牌耐克（Nike）關係密切，並且在沒有經過正常的申辦程序就已經獲得了賽事的主辦權。

此前，法國當局已經在調查與國際田聯（IAAF）前主席拉明·迪亞克（Lamine Diack）有關的腐敗指控。

如今，他們啟動了新的調查程序，調查尤金如何獲得2021年的賽事主辦權。

上月，現任國際田聯主席塞巴斯蒂安·科男爵（Sebastian Coe）切斷了他與耐克的聯繫，但此前兩天，BBC曾報道，他曾與迪亞克以及耐克公司的代表談話，討論將2021年世錦賽主辦權授予尤金，而當時科仍然在耐克受薪。

當時科表示，他在尤金申辦的事情上「沒有游說任何人」，而只不過是「鼓勵他們再次開始一個申辦週期，因為這個申辦方案很有力」。

一封日期為2015年1月30日、由耐克高層克雷格·馬斯貝克（Craig Masback）發給尤金申辦委員會主席範·裏納納（Vin Linnana），是在馬斯貝克與塞巴斯蒂安·科進行談話之後發出的。

在會議中，科似乎是「表明了他支持2021年賽事在尤金舉辦，但同樣表明了他特別就此事和迪亞克接觸過，並從迪亞克那裏得到了一個清晰的說法，表示『在4月（北京）會議選定2021年賽事主辦地點時我不會採取任何行動』。」

然而，在4月進行的那場國際田聯理事會議上，迪亞克忽然宣佈進行投票，表決是否將世錦賽主辦權直接交予尤金。投票以23票贊成、一票反對、一票棄權通過，塞巴斯蒂安·科投了贊成票。

Image copyright Getty Image caption 法國警方已經對前國際田聯主席迪亞克進行問詢

BBC看到的其他電子郵件還顯示，在上述那封郵件之前幾個星期，裏納納至少到過一次歐洲拜訪迪亞克。

BBC獲得的消息源確認，法國調查當局希望知道更多，了解迪亞克是如何決定將主辦權授予尤金的。

在財政事務首席檢察官伊萊恩·奧萊特（Elaine Houlette）指示下，法國警方已經拘捕迪亞克和他的法律顧問哈比卜·西塞（Habib Cisse），以及國際田聯反興奮劑部門的前任主管加布裏埃爾·多勒（Gabriel Dolle），並對他們進行了問訊。

當局還希望對迪亞克的兒子帕帕·馬薩塔（Papa Massata）進行問詢，但目前相信他正身在祖國塞內加爾。

奧萊特此前曾表示，拉明·迪亞克被指收受了超過100萬歐元，幫助掩飾俄羅斯田徑運動員使用禁藥的問題。

塞巴斯蒂安·科曾在迪亞克屬下擔任國際田聯副主席長達七年，他主動接受了法國警方問訊。

他告訴BBC說，他支持尤金，因為它帶來了「獨一無二的財政和政治機遇」，此後可能不會再有。

他當時身兼國際田聯副主席和據稱年收入超過10萬英鎊的耐克品牌大使職務，但他否認與馬斯貝克的談話有涉及利益衝突。

科男爵表示，他直到四月份的投票表決前幾天才知道迪亞克決定不經過申辦程序而直接將主辦權授予尤金。

Image copyright EPA Image caption 國際田聯主席塞巴斯蒂安•科男爵結束了長達38年的耐克大使職務

尤金是耐克品牌的誕生地，幾乎是這個品牌的同義詞，耐克可能從這項賽事中獲得經濟利益。

BBC公開了有關電郵之後兩天，雖然國際田聯道德委員會表示塞巴斯蒂安·科可以繼續擔任耐克品牌大使，但他還是不情願地宣佈結束這個擔任了38年的職務。

在國際田聯於摩納哥舉行完一場會議之後，科在一個新聞發佈會上談到了自己在耐克的角色：「這件事周圍的噪音對於耐克和國際田聯都不是好事。」

上周，科男爵被英國下議院議員問到他與耐克的關係以及他在國際田聯的角色，科表示他對於國際田聯內部的任何腐敗行為並不知情。

瑞典哥德堡原計劃申辦該賽事，該城市對於主辦權被直接授予尤金提出了批評。

哥德堡的申辦方領頭人、前國際刑警組織主席比約恩·埃里克森（Bjorn Eriksson）告訴BBC說，有關科男爵涉及利益衝突的指控，需要「一個說法」。

與些同時，國際田聯道德委員會下周將在倫敦進行會議，討論腐敗指控問題。

道德委員會將就涉及違規的官員進行聽證，被指控的人員包括前國際田聯顧問帕帕·馬薩塔·迪亞克、前俄羅斯田徑協會（ARAF）主席瓦連京·巴拉赫尼切夫（Valentin Balakhnichev）、前俄羅斯田協長距離競走及賽跑主教練亞歷克謝·梅爾尼科夫（Alexei Melnikov），以及前國際田聯反興奮劑部門主管加布裏埃爾·多勒。

道德委員會其中一名成員此前退出了指控上述四人的行列，這名官員此前也面臨腐敗指控。

前國際奧林匹克委員會（IOC）副主席凱文·高斯帕（Kevan Gosper）面臨腐敗指控。備受爭議的鹽湖城冬奧會主辦城市被指曾出錢支付高斯帕及其家人兩次出遊猶他州的旅費。

這些指控由BBC記者安德魯·詹寧斯（Andrew Jennings）披露，高斯帕因此在2000年辭去他在道德委員會的職務，但委員會聲稱他未有任何不當行為，而是在不知情的狀況下違規。

國際田聯道德委員會的另一名成員、2016年里約奧運會組委會主席卡洛斯·努茲曼（Carlos Nuzman）則曾表示准許科男爵繼續擔任耐克大使。

努茲曼在2012年曾幫助巴西奧委會獲得一項巨額的耐克贊助協議。

他當時說：「巴西是地球上最迷戀體育運動的國家之一，而耐克與巴西都有著同樣的體育基因。現在我們能夠合作，對於雙方來說都肯定會是一件大事。」

（編譯：邵智傑 責編：葉靖斯）

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