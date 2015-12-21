分析：萊斯特城節前的老大角色很戲劇

Image caption 萊斯特城的球迷們有足夠的理由興高采烈歡度聖誕節。

四大豪門的主教練除了溫格高枕無憂外，最近各個內心抓狂。穆里尼奧搶走了聖誕節前的頭條後，沒多少人留意現在穩坐英超積分榜首的是小小的萊斯特斯特城。

萊斯特城到目前為止的表現是本賽季最順氣的勵志故事，他們上演了一齣英超裏極難得的童話故事。誰事先有這份信心押注說萊斯特城能在聖誕前保持榜首位置的球迷，5000比1的賠率讓他們也收到一份節日前的大禮。

直到在城中心地下發現理查三世的遺骨，萊特斯城在英格蘭中部一直是個很不起眼的地方，更別說鄰居就是擁有悠久歷史積澱的諾丁漢。身為當地報紙前主編的鐵桿球迷卡特都說：「萊斯特人從來都沒什麼底氣。」

但年初重新葬回萊斯特城的理查三世似乎這個賽季「顯靈」了，萊斯特城前半段賽季過關斬將的豪氣，連這座城市裏從不喜歡足球的人也開始對家門口的球隊津津樂道了。

街面上的酒吧也沾光。酒吧老闆史密斯說：「萊斯特城踢得好，我們的生意都起來了。」

日前擊敗埃弗頓的萊斯特城確實小本經營，球隊裏全體球員放在一起的總價，也趕不上切爾西一名球員考斯塔的價格。但他們幹掉了切爾西，也直接撥倒了穆里尼奧留在切爾西的最後一根稻草。

而主帥拉涅利就曾執教切爾西。

打破範尼斯特魯伊的紀錄，在這個賽季裏連續11場比賽進球的瓦爾迪已經在16場比賽裏攻入了15粒進球，人們已經在談論為此專門拍攝一部電影了。

誰能想得到，幾個月的時間裏，萊斯特城就從保級、到晉級英超，現在居然穩坐英超積分榜的榜首。當然，沒幾個人目前會狂想萊斯特城能奪取英超冠軍，球迷們喊出的是「我們要越飛越高」。

當然，這將是萊斯特城俱樂部歷史上最重要的一刻，也是他們奪取英超的絕好時機。他們迎戰下半段賽季最需要的是一股「當冠軍的心理狀態」。

萊斯特城令人吃驚的成功，讓弗格森就冒出來給出點子支招兒：冬季轉會狠花錢買人。

萊斯特城聽不聽是一回事，但他們目前所處的戰機太好、太難得。

Image caption 萊斯特城的進球功臣瓦爾迪刷新了一個賽季連續進球的新紀錄。

但是，萊斯特城的後院也不是一片平靜。這家俱樂部上賽季違反「公平競賽」規定的事兒還沒徹底擺平。

晉級英超前的那個賽季裏，虧損了兩千多萬英鎊的萊特斯特城卻擁有瓦爾迪和馬雷斯這般改變本賽季的驍將，但這有「欺騙」之嫌。

萊斯特城將在新年提交最新會計報表，以求能免除高達數百萬英鎊的處罰。

萊斯特城主教練拉涅利日前堅決表示，瓦爾迪和馬雷斯是「無價之寶」，「沒有人能買得起」。

在萊斯特城131年的俱樂部歷史中，他們將在這個賽季最有可能摘取桂冠、或拿到歐冠入場券。

拉涅利承認， 他們最初為本賽季制訂的目標，就是能在聖誕節到來前呆在「安全區」，無降級之憂。

這位前切爾西主教練說：「這是一個神奇的時刻。我們希望能和球迷一起把美夢做下去。」

拉涅利說：「我們不願夢醒。」