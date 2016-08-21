英超周記：紅魔曼聯 重現威嚴

Image caption 穆里尼奧引進博格巴，後者即插即用，成為曼聯取勝的關鍵人物。

本輪紅魔2:0力斬南安普敦，主帥穆里尼奧兩眼放光。

伊布和博格巴

那支令人生畏的紅魔似乎又回來了，夢劇場又開始重現令對手顫抖的威嚴。伊布繼續亮出他傳奇射手的本色，他在場上如此靈活，讓人難以相信這位瑞典人已經34歲！連續三場比賽，場場進球，伊布還會火到什麼程度？

再看博格巴，這位法國國腳則成為曼聯重現威嚴的真命天子。誇張的說，這位「一億先生」的創造能力和跑動能力超過其他曼聯中場的總和。他的遠距離傳球和射門是絕活，一到禁區就成為對手的噩夢。最關鍵的是，他是穆里尼奧式的球員。穆帥對球員選擇挑剔到令人抓狂，而博格巴的天才的技術、出眾的身體、積極的跑動、主動的防守、前場多面手的屬性——每一特製都符合穆里尼奧的要求。

可以大膽地說，穆里尼奧砸天價買博格巴是值得的，免費得到伊布簡直是撿了大便宜。

坐穩老闆

穆帥是教練中極權式的人物，上賽季打到中後段，紅魔一片散沙，穆帥對勝利偏執般的追求，對權利奠定百分百的保證，正是紅魔所需要的。社區盾杯對陣萊斯特城對馬塔的態度就看得出來：他在下半場換上馬塔，比賽即將結束的時候又把可憐的西班牙人換下。這也許在足壇沒有其他任何教練幹得出來。

BBC名嘴丹尼·墨菲曾經這樣評價穆帥換馬塔的舉動：「他就像告訴人家，『你無足輕重』，主帥樹立威信是理所當然的，但是這種作法衛冕有些極端了。」但是穆里尼奧知道，殘忍地犧牲掉馬塔，可以完完全全樹立起他在球隊老大的位置，這正是曼聯亟需的，也是穆帥本人計劃之中的。穆帥的極端一針見血地擊中曼聯的團隊問題。

在穆里尼奧眼中，團隊利益絕對至上。若如球員有個人情緒干涉，那麼對不起，老大要第一個把你做掉。然而穆帥鐵腕的強勢在球隊發展到後期很容易成為他的致命弱點，在切爾西被一幫球星反做掉，因此穆帥執教生涯的字典中沒有「第三賽季」。當然，這是後話，至少從目前情況看，曼聯一切在穆帥掌握中。

有意思的是，穆帥沒有絲毫怠慢魯尼，這位曼聯隊長本輪上演了他在英超的第600次出場。穆帥保證：「小胖」依然是曼聯隊長。而後者也在比賽中順從地把點球權交給伊布。不得不感嘆，穆里尼奧對內對外不愧為心理戰術大師。