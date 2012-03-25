Image copyright BBC World Service Image caption 巴洛特裏和卡拉羅夫爭搶罰任意球，兩人後各進一球。

曼城本賽季主場連勝的金身本輪被桑德蘭打破，不僅被打破，而且險些告負，如此關鍵時刻曼城丟分，凶多吉少。

那邊廂，黑白條文的紐卡斯爾繼續本賽季的神話，主場2-0擊敗利物浦，與切爾西同積53分位居第六。

試想賽季之初，倘若喜鵲軍團將目標鎖定晉級下賽季歐冠聯賽，那是癡人說夢；現如今，無人敢小覷這支隊伍。

內爆

曼城與曼聯爭奪本賽季冠軍頭銜進入白熱化。曼聯關鍵時刻咬住，上輪1-0擊敗富勒姆，以三分優勢反超曼城位居榜首；曼城頓時感到壓力驟增，上輪戰平斯托克後，主帥曼奇尼居然「退居二線」，沒有按慣例與媒體賽後見面。

對曼城來說，本輪對陣桑德蘭是必勝一仗，曼城本賽季主場全勝戰績是最大資本，相對於此後幾輪要對陣阿森納和曼聯的硬仗，對陣桑德蘭惟有勝局才能接受。

可惜，上半場曼城就1-2落後，下半場開場不到十分鐘，又被拉爾森灌進一球，眼看回天無力。在此關鍵時刻，曼城表現出的不是同仇敵愾，而是亂了陣腳，以致出現巴洛特裏和卡拉羅夫在場上爭搶罰任意球，弄得曼城球迷喝倒彩。

成也蕭何、敗也蕭何，雖然巴洛特裏和卡拉羅夫在比賽還剩十分鐘時各進一球，勉強拿到一分，但曼城暴露出來的問題，讓主帥曼奇尼無可奈何。

場上球員「內爆」說明曼奇尼「人治」無方，考慮到此前特維斯的「罷踢」、澤科和巴洛特裏的公然反抗被替補的決定，暴露出曼城球星自視過高，將個人置於球隊之上的問題，在聯賽進入最後倒計時階段，這一問題愈發明顯。

Image copyright BBC World Service Image caption 紐卡斯爾教練稱登巴巴是英超頂級射手。

本場比賽，讓曼奇尼對巴洛特裏死心，雖然這名意大利前鋒攻入兩球，但曼奇尼仍是不滿，他期待的是一個能在關鍵時刻挑起大樑的球員，而不是一個以自我為中心的莽夫。

曼奇尼表示，他再也難以信任巴洛特裏，這讓人想起他對特維斯的斷言。英超本賽季對曼奇尼來說是幻滅的過程，從賽季之初的所向披靡，到中程的特維斯事件，再到聯賽後期的內爆，讓曼奇尼對天價球星的一一幻滅。

曼奇尼在賽後表示，曼聯在餘下的八場比賽中也會有丟分的可能，此話雖不假，但倘若將自己命運寄望於別人的失誤時，這又說明了什麼呢？

高歌

本賽季的最大發現當屬紐卡斯爾，這支隊伍從一開始就顯示出新生，11輪戰罷是唯一沒有吃敗仗的隊伍，令人詫異。

如果說那是偶然，聯賽進入最後八輪，本輪喜鵲2-0完勝利物浦，說明這不是偶然，其穩定狀態甚至超過曼城，至少紐卡斯爾的士氣和勢頭超過曼城。

那麼，紐卡斯爾的秘密在哪兒？答案或許能從本輪的對手利物浦身上找到。去年夏季，紐卡斯爾主力前鋒卡羅爾3500萬英鎊的天價轉會加入利物浦，讓不少忠實的紐卡斯爾球迷心存芥蒂。

「塞翁失馬，焉知禍福」，這筆巨資給了紐卡斯爾注入活力，得以用400萬購入前鋒登巴巴，又在一月份用1000萬英鎊購入西塞，兩名塞內加爾前鋒形成「登巴雙煞」，成為本賽季紐卡斯爾的法寶。

Image copyright BBC World Service Image caption 紐卡斯爾的出色戰績讓主帥帕杜進入更多人視野。

本場比賽，西塞一人獨中兩元，此前五輪比賽，攻入六球，效率之高令人嘆服。與之相比，登巴巴則有過之而無不及， 22輪比賽攻進16球，名列射手榜第四。如果從個人進球數比例看，登巴巴的進球佔紐卡斯爾進球數的58%，名列英超第一（射手榜榜首的範佩西的這一比例為43%）。

用卡羅爾的這筆轉會費，紐卡斯爾還引進了中場卡巴耶和後衛桑頓，提升了整體隊伍的實力。反觀卡羅爾，自一年多前加入利物浦後僅攻進八球，紐卡斯爾成為最大贏家。

紐卡斯爾和曼城個說明了英超的「兩極」，一極是實用、低調、工兵型的隊伍，亦即紐卡斯爾，另一極是天價打造的明星隊伍，亦即曼城，時至今日，兩者排名只差四位，況且前者士氣更旺，而後者顯出頹勢。

這說明了什麼？還是以登巴巴的話來說明問題。這名26歲的塞內加爾小伙子說：「我學到的第一件事就是尊重所有的人。如果我的哥哥要我去商店買點東西，我不會說「不，因為我是登巴巴」。我會穿上鞋，然後去買。」

登巴巴說：「進球對我來說不是毒品，踢好球，享受踢球與進球同樣重要。最重要的是看到紐卡斯爾躋身榜首，而不是我的名字。」

這就是登巴巴和巴洛特裏的區別，因此也是紐卡斯爾和曼城的區別。