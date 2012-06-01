Image copyright b Image caption 2004年穆裏尼奧聘用羅傑斯擔任切爾西青年隊的教練。

皇馬教練穆裏尼奧支持之前曾在切爾西共事過的羅傑斯成為利物浦的新帥。

39歲的羅傑斯將會在周五正式獲得利物浦的任命。

他曾經是穆裏尼奧執教切爾西期間的助理陣容的一分子。

穆裏尼奧對《太陽報》說，「我對於他的任命感到高興，他是因自己在斯旺西的優秀成績而獲得聘任的。」

2004年穆裏尼奧聘用了羅傑斯擔任切爾西青年隊的教練。他於2008年離隊擔任沃特福德的教練。

據悉，他與利物浦簽署三年合同。紅軍在確定羅傑斯為主帥之前，曾經被傳有多名候選人，其中包括切爾西前教練博阿斯、前英格蘭教練卡佩羅和阿賈克斯教練德波爾以及維岡教練馬丁內斯。

羅傑斯最早拒絕了與利物浦會談的機會，之後改變了主意。穆裏尼奧認為這名少帥能夠在安菲爾德有所作為。

他說，「羅傑斯是個好人，顧家的男人，他也是我的朋友。」

穆帥說，「當他加盟切爾西的時候，他是名年輕的教練，非常希望學習。但是他也是一名有想法的教練。他不僅願意聆聽，而且也願意交流和分享。」

利物浦的前鋒貝拉米對於新帥的人選感到滿意，他說，「我認為他們聘用羅傑斯擔任教練非常好。我確實這樣認為。」

這位威爾士球員還說，「他也是一個好人，他了解足球，也證明瞭自己的能力。」

結果他發現羅傑斯一直是利物浦希望引入的教練人選。