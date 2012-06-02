Image copyright BBC World Service Image caption 上賽季最後一輪，羅傑斯率領斯旺西擊敗利物浦。

直到5月31日被任命為利物浦新主帥前，布萊登·羅傑斯（Brenden Rodgers）這個名字還是很陌生。

畢竟，羅傑斯指揮的是首次打進英超聯賽的升班馬斯旺西，誰也沒料到一個升班馬的主帥一躍成為英超豪門利物浦的新帥。

羅傑斯說，英超諸強中，能真正稱得上世界級的隊伍只有兩個：曼聯和利物浦，走到世界各地，都會有這兩個俱樂部的球迷。切爾西和阿森納相形見絀。

果真如此，羅傑斯這個名字就更讓海外球迷費解了。他憑什麼能當上紅軍的主帥？

新銳還是老手？

羅傑斯39歲，其前任達格利什61歲，很多人說羅傑斯是「英雄出少年」。

這只是一面之詞。要知道，羅傑斯已有近20年的足球教練經歷，20歲的他因為膝傷，過早地結束了在雷丁俱樂部的球員生涯，從此投身足球教練。20年的風雨，今朝成為紅軍主帥，也有人說他「大器晚成」。

無論怎麼看，羅傑斯成為利物浦主帥反映出一個事實：歷史悠久的利物浦決意啟用年富力強的主帥，紅軍據傳考慮的其它人選也都是少壯派代表人物，無論是此前傳言的維岡主帥馬丁內茲還是前切爾西主帥博阿斯。

羅傑斯的勝出歸結於他的新一代足球理念的勝利。羅傑斯推崇的是巴塞羅那式的進攻型足球，強調控球，用羅傑斯的話說就是「通過控球來給自己釋放壓力，同時將對手拖垮」。

2010年，羅傑斯入主斯旺西俱樂部，灌輸控球和進攻型足球理念，首個賽季即取得成功，一舉將斯旺西帶進英超，創造首支威爾士球隊進入英超的歷史。

Image copyright BBC World Service Image caption 藍軍前主帥穆裏尼奧看好羅傑斯。

伯樂

生於北愛爾蘭的羅傑斯給英超帶來一股新的空氣，英式足球的長傳衝吊已顯示出老舊，羅傑斯推崇的是西班牙球隊的控球和意大利足球的紀律，早年的羅傑斯孜孜不倦，在亞平寧和伊比利亞半島跟蹤學習，汲取養分，教練經驗與日俱增，也練就了意大利語和西班牙語。

有了扎實的足球知識和經驗只具備了一半，另外一半則需要「人和」，傳奇主帥穆裏尼奧成為羅傑斯的「貴人」。

如果說星相可信的話，這一點在這兩人身上體現出來。羅傑斯和穆裏尼奧同月同日出生，後者長前者10歲，「狂人」穆裏尼奧桀驁不馴，但對羅傑斯則讚賞有加，他說「我喜歡他的全部，他好學、善於傾聽和交流」。

2004年，穆裏尼奧邀請羅傑斯加盟切爾西，首先負責足球學院的工作，隨後升任後備隊主教練。2008年，正是在穆裏尼奧的推薦下，羅傑斯出任英冠球隊沃特福德教練，從此擔任一線隊伍主帥。

一年後，羅傑斯返回昔日效力和擔任教練職務的雷丁俱樂部，躊躇滿志的他決心按自己理念改造隊伍，結果操之過急，欲速不達，只取得五場勝績，六個月後，被迫離職。

這是羅傑斯執教生涯的低潮，當一年後得到出任斯旺西主帥的機會後，羅傑斯抱著只能成功、不能失敗的決心入主該隊。

短短一年，羅傑斯將斯旺西打造成英冠聯賽中的「巴塞羅那」，在決賽中4-2擊敗舊主雷丁，晉級英超，成了威爾士的英雄。

也許是巧合，上賽季英超最後一輪，羅傑斯指揮斯旺西與利物浦相遇，結果1-0擊敗紅軍，取得首戰英超排名11的好成績，僅次於紅軍三位。也許是這一仗，讓紅軍管理層相中羅傑斯。

入主利物浦後，羅傑斯面臨巨大挑戰，首要的就是夏季轉會期的球員買賣。羅傑斯表示，他看中的球員並不一定是大牌，重要的是有天分，同時要有「鬥志」，這更加重要。

羅傑斯的這一標凖其實也是他自己的寫照，他的好學和抱負來源於他的一種「飢餓感」，如今入主利物浦，給了他一個舞台，能有何表現，全看他的造化了。

羅傑斯上任後表示，要「玩命地幹」，無論結局如何，羅傑斯擔任利物浦主帥至少表明英超開始進入「少壯派」主帥的新時代，也給英超帶來新的空氣。