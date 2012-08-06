Image copyright Reuters Image caption 英國女子足球隊在奧運比賽中，勇奪小組第一。

當英國奧運代表團的獎牌遍地開花時，英國人似乎不在乎奧運綠茵場上男足、女足均在四分之一決賽中失利所帶來的遺憾。

遭到淘汰後我問起不少英國人的感受，大多數人的反應是對男足本就不抱什麼奢望。韓國人的確在戰術紀律上勝出，點球遭淘汰基本是英格蘭隊的宿命，如今英國隊也無法倖免；至於女足，雖然悲情地不敵加拿大，但她們在倫敦奧運會上得到了閃亮的機會，也算大體完成了任務。

總而言之，沒有太多的扼腕嘆息，因為這點小小的創傷早就被田徑、自行車、網球、賽艇場上的一波波金牌給淹沒得無影無蹤。

雖然相比世界杯、歐錦賽、非洲杯、美洲杯，奧運足球似乎要排到了末位，但早在奧運開賽前數月我就買了女足決賽和男足半決賽的票子大力支持一把奧運足球，我仍想說幾句英國國奧足球隊謝幕能引發的餘波。

女足戰鬥剛起步

「激勵一代人」是本屆倫敦奧運會的口號。我相信英國女足運動員就這一點而言並不亞於七項全能冠軍傑西卡·恩尼斯。她們勇奪小組第一、小組賽一球未失、在溫布利大球場七萬多名觀眾面前擊敗兩屆奧運銀牌得主巴西隊。

畢竟英格蘭足總女足超級聯賽在近兩年提升了女足的受關注程度。ESPN從2011年第一屆女足聯賽轉播六場比賽，到今年的11場賽事，雖然同英超無法相提並論，但無疑朝著良性的方向發展。

即便女足在倫敦奧運會上的出場次數未能最大化，但是希望她們在小組賽中迷人的表現能夠令女足的未來受益；雖然英國奧女足主帥鮑威爾和她的「玫瑰們」未能奪牌，但是她們在本屆奧運會上留下的足跡勿容置疑。不過，女足要真正踢出自己的一片天地，這場比賽才剛剛開始。

什麼是「英國品牌」？

英國國奧隊的存在完全要歸功於倫敦成功舉辦奧運會的特殊地位。從一開始，「英國奧運足球隊」這項沉甸甸的項目就遭到來自威爾士、蘇格蘭、北愛足總的阻力，只有勢力最強的英格蘭足總舉雙手贊成。可以理解，其它三個小國是擔心他們的參與可能會削弱各自足總的自主權。當然後來國際足聯的出面確保了世界杯上不會有「英國隊」的現身。

Image caption 英國國奧足球隊在與韓國隊的比賽中，點球被擊敗。

因此，從某種意義上來說「英國國奧足球隊」的嘗試有其積極的效果。迫使英國的四個國家足總相對成熟地坐下來談判，並在開賽前贏得了球員和球迷的熱情回應。

儘管在比賽奏響英國國歌《天佑女王》一曲時，威爾士球員沒有張口合唱，但是貝拉米、吉格斯這兩名威爾士球員是本屆奧運會英國男足隊伍中表現最出色的兩員老將。

從理論上來說，唯一能夠同時保留「英國國家足球隊」以及在成人、國際賽場上保持英國四個國家的足總自治權的計劃就是組織21歲及以下英國青年隊。儘管這一設想肯定將面臨諸多行政、管理上的重重困難，然而對於英倫足球的發展而言將有不少得益之處。

從倫敦奧運會英國隊男、女足18人陣容不難看出各地區球員水平的大相徑庭。女足中16人來自英格蘭，只有兩名球員來自蘇格蘭；男足中有13名英格蘭球員，另有五人來自威爾士，其中還包括兩名23歲以上的沙場老將吉格斯和貝拉米。

儘管每支23歲以下地區隊只能代表各自地區（英格蘭、威爾士、蘇格蘭和北愛）參加國際比賽，不過一旦有了21歲以下英國青年隊的計劃，那麼每一足總都可能融合各自的嘗試和努力，促進英國足球更有效的全面改革。通過資源共享、最佳實踐方案、教練和設施，有潛力的苗子能夠被盡快挖掘，培養更多的可用之材，從青少年足球階段就形成有效的競爭機制。

正因為目前英格蘭、威爾士、蘇格蘭和北愛爾蘭的各自隊伍水平平淡無奇，不少球迷們早已練就了淡定的心態。所以從制度、相互協作的改革道路而言，2012年倫敦奧運會對於英國人來說雖說沒有獎牌的榮耀，四年後的里約熱內盧估計見到英國國奧足球隊身影的可能性也微乎其微，但希望這項嘗試能令英國4個地區的足總從英國青少年足球的整體發展水平上拓寬思路。