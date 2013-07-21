英超周記：季前賽征戰亞洲 英超遠東淘金

Image caption 曼聯今夏依舊到亞洲熱身。

今夏英超季前賽，上賽季英超榜首前四的俱樂部有三家選擇了亞洲作為熱身地之一。

曼聯第一站前往泰國，隨後他們轉戰澳大利亞，再前往日本，最後在香港結束季前賽遠東之旅。切爾西東南亞行一共九天，他們選擇了泰國、馬來西亞和印度尼西亞作為熱身訓練對象。與曼聯一樣，阿森納選擇了日本，此前他們已經在越南和印尼進行了友誼賽。此外，利物浦同樣將印尼作為熱身地點。

吸金熱土

僅從熱身訓練的角度上講，亞洲球隊並不是上選。首先東南亞球隊實力相對較弱，在對抗上實戰演練的作用不大。而夏季氣候也是個關鍵因素，習慣了在歐洲涼爽乾燥的球員們，來到平均溫度高10度左右且空氣濕度非常大的地區踢球，自身水平很難發揮出來，所以曼聯0:1爆冷輸給泰國全明星並不奇怪。

然而亞洲的吸金熱度正如當地的氣候一樣熾熱。對於曼聯來說，亞洲理當不讓形同他們的第二個大本營。紅魔在那裏的號召力極其強大，球迷數量大約有3.3億，相當於世界紅魔總球迷人數的一半。另一方面，紅魔時不時簽約亞洲球員多少含有公關用意，此而進一步推進他們在當地的影響力。

曼聯集團總監阿爾諾德表示：在泰國，曼聯有2000萬球迷，其中1700萬人收看紅魔比賽。在對陣泰國全明星的比賽時，全場球迷絕大部分身著紅色的曼聯球衫，儼然紅魔主場（順便感嘆球隊球衫在泰國的暢銷）！

勝獅啤酒在今年初與曼聯續約，贊助費為200萬英鎊，繼續榮登官網贊助榜。此外，怡安集團（Aon）是曼聯的最大贊助商之一，他們在今年四月與紅魔簽訂八年協議，每賽季贊助費高達1500萬英鎊。怡安泰國則是怡安集團在亞洲的重點發展對象，作為泰國最大的保險公司，他們當仁不讓地承辦起這次友誼賽。

此外，來自日本的洋馬上賽季初成為曼聯的發動機合作伙伴，也是他們的主要贊助商之一。而就在賽季結束時，紅魔與日本遊戲巨頭Gloops簽約兩年合同，成為俱樂部第一家社交遊戲合作伙伴。

英超豪門搶分蛋糕

切爾西憑借最近兩個賽季在歐洲賽場上取得的成就繼續開拓亞洲市場，韓國三星電子一直是他們的長期合作伙伴和最大贊助商之一。與紅魔一樣，藍軍在泰國同樣得到了勝獅啤酒的贊助。今年六月，他們與泰國輪胎公司Nitto簽訂了三年的協約。俱樂部還獲得印尼國家銀行的贊助——有意思的是，在藍軍在當地組織了球迷見面活動。印尼銀行向球迷收取高達1500英鎊的球員見面費，460鎊的球衫簽名費以及330鎊參加足球教學。切爾西得知此事後，要求印尼銀行向球迷悉數退款。

阿森納在雅加達遇到了類似「亂收費」情況，槍手也同樣要求有關方面退款。另外，他們在上賽季末收獲了來自印尼的贊助：成功與當地第一大移動運營商Telkomsel簽約，並為手機用戶開發四款足球遊戲。

槍手此番遠東之行的第一站是越南，成為第一支造訪該國的英超球隊。友誼賽的門票平均售價甚至高過了日本和印尼，而一萬張直接向球迷開放的門票在一日之內一搶而空。一名當地球迷在公路上追逐車隊大巴15分鐘最後受邀上車的視頻也紅遍了網絡。

相比之下，利物浦最近幾個賽季在國內聯賽和歐洲賽場戰績下滑，然而這次東南亞之旅沒有因此而受到絲毫冷遇。來到印尼，紅軍接到了猶如重大賽事決賽主場般的禮遇。九萬印尼球迷重現了安菲爾德的震撼氣氛，全場一片紅色海洋，在火光和煙霧中，看台上舉起 「為96個生命討回公道」的巨大橫幅，以紀念希爾斯堡慘案死去的球迷。

熱忱、火爆、期盼……這次都是亞洲球迷對於英超俱樂部的寄托。對於各豪門來說，他們收獲的不僅僅是高額的出場費，豐厚的贊助交易，球衣及附屬商品的巨額銷售，更重要的是在經濟發展非常被看好的亞洲地區進一步擴展影響力，在搶奪亞洲市場上插上進攻旗幟。