英超周記：哈特的戰爭

Image caption 哈特日前被曼城主帥放在「冷板凳」上。

本周中曼城足協杯對陣紐卡斯爾之前，曼城名宿老門將克里甘就預言，如果二號門將潘蒂利蒙上場並且表現出色，那麼他有可能對哈特的主力位置構成威脅。

來自羅馬尼亞的潘蒂利蒙果然表現搶眼，作出精彩撲救並保證球門不失。

本輪英超聯賽曼城7:0大勝諾維奇，佩萊格里尼以「哈特需要休息」為由，將其擺上板凳，潘蒂利蒙首發。

教練更換導致不適

哈特在最近幾輪比賽中犯下一連串的嚴重錯誤，佩萊格里尼此前給予了他足夠的耐心。上一輪對陣切爾西時的失球算得上最致命的一擊。

克里甘在分析哈特表現下滑時認為，門將教練的更換也許讓球員難以適應。因為曼奇尼上賽季末遭解職，當時的門將教練意大利人巴塔拉一併離開伊蒂哈德球場。隨後哈特請求曼城簽約英格蘭國家隊的門將戴維·沃特森，球員在租借伯明翰和效力國家隊期間都受訓於此人。但新帥佩萊格里尼最終帶來了西班牙人曼西斯德爾。

也許換帥的確導致了哈特再一定程度上的不適應，畢竟意大利、西班牙和英格蘭訓練門將各有章法。不過上賽季曼奇尼還在藍月亮執教的時候，哈特就出現狀態下滑的跡象。意大利人就考慮過簽約斯托克城的貝戈維奇，並且有意在最後幾輪比賽棄用英格蘭人。

高枕無憂

哈特在俱樂部乃至國家隊的位置太舒適，即使狀態下滑，一時半會兒難以找到繼任者。曼城從紐卡斯爾簽約吉文時，哈特還是培養對象，當時主帥休斯認為他實力不錯但不夠出色，於是將他租借去了伯明翰。但是吉文帶給哈特巨大競爭的同時，也是對他實力的促進。等到他哈特租借回歸以後，立刻被曼奇尼重用。

2011-2012賽季可謂球員職業生涯的頂峰。尤其在12年歐錦賽八強對陣意大利，他頑強地守住最後一道防線，將英格蘭拖入點球大戰。有數據統計，該役哈特作出的撲救比卡西利亞斯三場小組賽作出的撲救總和還要多！

然而近兩個賽季，哈特在俱樂部可謂高枕無憂，與他情況類似的有利物浦門將雷納。西班牙人在安菲爾德長期缺乏競爭，上個賽季也是狀態大不如前。紅軍狠下決心在夏季轉會迅速敲定了米諾萊特，將雷納租借於那不勒斯。

自信和自負

哈特在聽到外界對自己的批評時發言如下：

「我聽到了批評，我看報紙，我知道有的人收錢寫評論。」

「專家們發表他們的評論，我不感興趣。批評與我毫不相關。」

大基恩談到哈特最近表現時認為自信與自負僅一線之差，而哈特更似自負。他說哈特讓他想起了前隊友舒梅切爾，這位丹麥人一度在比賽中專注度降低，卻矢口否認自己犯錯，哈特亦是如此。

哈特還擁有英格蘭一號國門的光環，在他坐穩國家隊第一把交椅前，英格蘭苦苦尋覓靠譜門將多年。然而不倫是中生代羅賓遜還是新人卡爾森，抑或老將詹姆斯都在關鍵大賽上鬧出黃油手笑話，最終都黯然淡出國家隊。被寄予厚望的哈特一度令英格蘭感到門將荒的苦日子終於要結束，沒想到卻因為在俱樂部的失意將影響到國家隊的前途。

好在兩個競爭對手：諾維奇的魯迪不屬於豪門，福爾斯特來自凱爾特人，驕傲的英格蘭人需要衡量這位球員的蘇超身份，何況他還沒有身披過一次國家隊戰袍。現在對於哈特來說，需要戰勝的最大敵人，就是他自己。