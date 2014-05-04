英超周記：再逢生死時刻

Image copyright BBC World Service Image caption 曼城在關鍵時刻擊敗埃弗頓，重返英超榜首。

曼聯主場0:1負於桑德蘭直接判了卡迪夫和富勒姆的死刑，曼城3:2擊潰埃弗頓把懸念推到最後一輪。英超足球又到了一年一度的生死時刻。

強心劑

排名倒數第三的諾維奇最後兩輪分別迎戰切爾西和阿森納，勝算不大，所以不出意外桑德蘭應該逃過一劫。

上賽季末黑貓炒掉奧尼爾任命瘋狂的迪卡尼奧為主帥實則一種打強心劑的方式。迪卡尼奧的張狂個性，具有煽動力的言行和特立獨行的執教方式可以從很大程度上激活「凖死亡」的俱樂部。而迪卡尼奧「拯救」黑貓成功後，自然因為火爆的個性而被掃地出門。

與迪卡尼奧一樣，波耶特繼承了典型的拉丁派個性。在切爾西和熱刺的助教經驗成為他踏足英超的沉澱，執教布萊頓的成功為他帶來了底氣和自信。無論是從意志上激發還是從技術上調教都是合適人選。

縱然桑德蘭以管理混亂出名，這一點與卡迪夫不相上下。但是不論是任命迪卡尼奧還是波耶特，黑貓的賭博成功了。

英超中下游尤其是降級區球隊的實力差距甚微，不少俱樂部孤注一擲，希望通過換帥這根救命稻草留在英超。主帥對降級區球隊的鬥志激勵、潛能開發和戰術設計尤為重要。

卡迪夫主帥索爾斯克亞在挪威執教證明過自己的實力，然而一個沒有英超執教經歷的教練掌舵一支沒有英超經歷的球隊，何況是保級球隊，還攤上一個如此難以周旋的老闆和烏煙瘴氣的管理層，「娃娃臉」面對的不僅僅是球場上的棘手問題，還要公關實力和人際關係能力。

馬凱的被卡迪夫炒魷魚的原因之一就是與老闆陳志遠不和。從這位馬來西亞老闆公開對娃娃臉的支持可以判斷，低調沉穩的索爾斯克亞把場下的難題打理得順利。也許正是因為他的沉靜未能帶來充足的激勵元素，藍鳥沒有起死回生。

馬加特是德甲數一數二的的名帥，他既能扮演冠軍教練，又能充當保級狂魔，屬於陪天子伴庶民的全能人才，加盟富勒姆之後球隊未見起色。兩家聯賽風格體系戰術結構迥然不同，即使是一流主帥也需要時間適應。況且馬加特是冬季轉會之後才接手，約爾留下的班底和穆倫斯丁的引援未必能支配得心應手。另外馬帥嚴厲重視紀律個性卻略顯內斂，適用於德甲在英超不見得短期內見效。

懸念繼續

本賽季的英超冠軍注定要在最後一輪揭曉。埃弗頓為冠軍杯夢想竭盡全力，與是否幫隔壁死敵利物浦的忙無關；阿森納依然栽在了薄弱板凳和傷病拖累上，被迫在最後時刻再上演了一把掙四絕活；曼聯與熱刺互讓歐聯名額，後者含愧收下。

最終無論切爾西、曼城或利物浦舉起獎杯都將是當之無愧的冠軍。早說樹挪死、人挪活，穆里尼奧為了阿布追求的漂亮足球願意改變自己的風格，同時他保持住現實主義的本質，在重要比賽時願意放棄美麗外表。

佩萊格里尼剛開始打造曼城的時候在卡迪夫、阿斯頓維拉以及斯托克城這樣的中下游球隊栽過跟頭，「工程師」的改革遭到質疑。而佩帥堅持大面積輪換，重新打造後防線，激活兩翼，中路解放亞亞·圖雷，鋒線內格雷多、阿圭羅和哲科輪流開花。羅傑斯對利物浦的改造更是經歷了兩個賽季——重視青訓，大膽啟用年輕小將，煉造出靈活的鑽石陣型。

借用皇后的那首歌」The show must go on」（精彩依然繼續），2013-14英超賽季在變革的波瀾中推進。