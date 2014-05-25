英超周記：再見蓬蓬頭

Image copyright BBC World Service Image caption 魯伊斯被賣走證明穆里尼奧不喜歡有冒險精神的球員。

也許穆里尼奧骨子裏不喜歡擁有冒險精神的球員，因為在球場上，有時候冒險等於冒失。

賽季初穆里尼奧將魯伊斯從後腰位置撤回到後衛，不久卻又將其前推，在中後位置他更傾向特裏和卡希爾搭檔。本賽季魯伊斯僅僅首發過15次，大多數時間都司職後腰。

在後腰位置上，穆里尼奧選擇了接球頻繁、高度耐跑、一針見血的馬蒂奇。後衛位置上，葡萄牙人凖備用瓦拉內代替。前者還在皇馬的時候就有意栽培這位法國小將，還給了他2號球衣。現在擁有了賣「蓬蓬頭」的4000萬英鎊，買瓦拉內綽綽有餘。

正如對待馬塔的問題一樣，穆帥堅持自己的慣有原則：有的球員在某些教練的體系下出彩，而換了其他教練就踢不出來，但這並不能否認你的優秀素質，只是說你不屬於這個體系而已。

且不談出售魯伊斯對切爾西的將來影響如何，僅從商業角度上講絕對是成功的。魯伊斯創下後衛身價記錄，而且如果巴黎聖日耳曼拿下歐冠的話，切爾西還將得到800萬英鎊的額外獎金。

穆里尼奧是個精明的足球經理，他明白如今切爾西早已過了金元打造年代，引援不比曼城巴黎，何況還有歐足聯財政公平競爭法制限制。但是他手下擁有豐厚的資產，一線梯隊中還有大量僅待打磨的潛力小將。

3750萬英鎊賣掉馬塔，換來身價2100萬英鎊的馬蒂奇；4000萬英鎊出售蓬蓬，瓦拉內已經擺在轉會清單上，他們還有另一名法國中衛祖瑪已經回收，捷克人卡拉斯在賽程末期漸漸融合；1800萬放走德布勞內，1100萬引入薩拉赫——就像笑話所說，薩拉赫代表巴塞爾對切爾西打入是進球，買下他就保證他不再對藍軍進球了。

三筆賣人交易為穆里尼奧帶來了近1億的轉會費。既然斯坦福橋不再屬於大牌堆積的年代，那麼就賣掉那些體系內可有可無的球員換來真正的戰術人選吧。

穆帥永遠都清楚自己的計劃和目標，他堅持原則，對事不對人，他一直提醒球迷：自己是斯坦福橋球場的老闆。「上帝之後就是我」，穆帥說到做到。他絕非冷血的人，當馬塔坐冷板凳的時候，他不止一次的在媒體面前表示馬塔是個好孩子，世界級球員。

想必切爾西會懷念魯伊斯的，也許英超球迷們都會想念這位巴西人的。想念他的個性，幽默，率真，想念他的跑位、調度、鏟球和遠射。蓬蓬帶來的歡樂、興奮和驚喜也許正是切爾西所缺少的，卻是穆里尼奧所不需要的，對於穆帥來說，歡樂和興奮等於獎杯與勝利，而驚喜只是在周密計劃和戰術執行的另一端靜靜等待。

穆里尼奧重感情，離別國際米蘭時，他和馬特拉齊抱頭痛哭。穆里尼奧不會感情用事，效力藍軍八年之久的阿什利·科爾含淚告別，因為斯坦福橋已經沒有了他的位置。

這次離開的是蓬蓬頭，巴西小子揮揮手，露出招牌式的咧嘴笑容，蹦蹦跳跳地前往巴黎繼續冒險歷程。