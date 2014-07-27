英超周記：德羅巴回歸—非戰術性簽約

Image copyright BBC World Service Image caption 德羅巴除在斯坦福橋有幾位老哥們兒外，和現任主教練穆里尼奧關係匪淺。

切爾西英雄德羅巴重回斯坦福橋，合同為期一年。主帥穆里尼奧說，「魔獸」仍然是歐洲一流前鋒，自己還需要一名助手。

非感情用事

穆里尼奧聲明，簽約德羅巴絕非感情用事，不是因為他是切爾西的英雄就把他簽回來養老。

其實切爾西並不需要前鋒，斯坦福橋的鋒線已經擁有了3200萬英鎊身價的迭戈·科斯塔，加上租借回收的盧卡庫和莫塞斯，托雷斯還沒有出售跡象。

36歲的德羅巴仍然犀利，但是年齡和體能因素，競技狀態今非昔比，他在加拉塔薩雷的進球數量與當年斯坦福橋不可同日而語。穆里尼奧不需要戰術助手，他需要一名有影響力，可以向球員灌輸自己足球哲學的助手。

穆帥因為強烈的個性和近乎無情的執教理念在俱樂部內外樹敵不少，但正因為如此赤裸裸的個性突出也衍生出最忠心的追隨者，德羅巴和斯奈德就是最好的兩個例子。沒有誰比德羅巴在斯坦福橋管教這幫明星更合適？

「狂人」二進宮面臨的任務難於第一次執教。都說打江山容易，守江山難，如今「技術流」，「漂亮足球」在英超風生水起，即使老闆阿布對打發改觀沒有要求，穆里尼奧也不好意思再靠防守反擊吃飯。而且目前這支藍軍中不乏大手筆簽下來的巨星人物，一旦比賽場面難看或者輸球，球員們當然有自己的想法。

2013-14是狂人執教生涯第二個賽季顆粒無收。穆里尼奧是個聰明人，他知道如何鞏固自己在球隊中的統帥地位，請回德羅巴，可以從精神層面引導全隊戰術上又可以多一種方案。

無情哲學

切爾西從來不做試驗田，球員必須即插即用，加之板凳厚度深，連輪換幾乎都沒有你的份，如果不租借外出只能坐板凳。

登巴·巴在切爾西的遭遇實在無奈，歐冠八強對陣巴黎聖日耳曼打入制勝進球後激動不已，「我要向穆里尼奧證明切爾西有三名偉大前鋒！」巴賽後感嘆說，然而球員還是沒能得到太多幾乎，與托雷斯和埃托奧相比，身價、工資、名氣、經驗——首發名單的考慮因素不僅僅停留在技能技術上。

一直被眾人看好的盧卡庫潛力無限，但是穆里尼奧需要打磨他的態度問題。是個球員都想打比賽，你可以把希望打比賽的想法說出來，但是不能貶損你的教練。

「狂人」的足球哲學絕對是勝利至上，他有自己的一套擇員理念：勤奮、跑動積極、有回撤意識，聽話。他手下的球員必須嚴格執行戰術，而對技術要求相對寬鬆。

穆里尼奧的簽約眼光獨到，他堅持自己的戰術，簽約也是圍繞足球理念進行。由他經手的轉會很少有垮掉身價的。一進宮斯坦福橋期間除了舍甫琴科是阿布要的人，其他如埃辛、德羅巴和阿什利·科爾絕對是頂級手筆。

在國際米蘭時期簽約了埃托奧、米利托和斯奈德，在皇馬時期拿下了迪瑪利亞、赫迪拉和厄齊爾。穆帥不是全能大廚式的人物，但是他永遠清楚自己的選材，不會走眼。

德羅巴回歸斯坦福橋，穆里尼奧希望自己的足球哲學通過昔日英雄傳達。