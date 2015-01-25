英超周記：俱樂部財富榜解讀

Image copyright BBC World Service Image caption 英超聯賽積聚了大量財富。

在德勤事務本周公布的財富排行榜上，英超全部20座俱樂部恐怖地躋身了前40名。

曼聯攀至第二位，曼城、切爾西、阿森納和利物浦分列六至九位。當然，英超傳統豪門高居排行榜理所當然，然而像桑德蘭、斯旺西和斯托克城這樣的英超中小球憑借英超新一期電視轉播交易，以逾億英鎊的總收入赫然亮相排行榜前三十位。

有錢就是有錢，不論成績。比如上賽季利物浦和托特納姆都與獎杯無緣，而他們的名次都有所上升，後者以2.158億的營業額排在第三高於上賽季的西甲冠軍及冠軍杯亞軍馬德里競技。馬競打破了皇馬和巴塞羅那長達九個賽季的壟斷奪得冠軍，財富排名也只不過是從第20上升至第15名。

但是德勤給出的排名完全是基於成交額，俱樂部債務並沒有計算在內。截止上賽季結束，阿斯頓·維拉、紐卡斯爾和QPR的債務都在一億英鎊以，僅憑這一項便可以完全抵消掉豐厚的營業額，更不要提轉會和球員工資開銷。

在本賽季的夏季轉會市場上，英超創下了8.35億的轉會紀錄，比前一賽季高出了2億英鎊。隨著大牌球星引入的增多，俱樂部在薪水花銷和工作人員配置上的開銷自然會一併提高。前十強中五家英超俱樂部的薪水開支都在1億英鎊以上，曼城上賽季的薪水開銷更是達到了2.33億英鎊。當然，英超在花銷上的闊綽將繼續吸引巨額財富投資。2016-2019電視轉播競標即將開始，有傳聞最終交易可能達到4億甚至5億！

然而在收入來源中，由於英超俱樂部的球場容量普遍偏小，上了五萬人次的只有曼聯、阿森納和紐卡斯爾三座俱樂部，與其他四大聯賽相比處於劣勢。熱刺、曼城和利物浦一直計劃擴建球場就是希望在收入上保持平衡同時降低球迷的負擔。「藍月亮」在比賽日的收入甚至沒在英超五強。同時歐足聯嚴厲的財政公平競爭還讓曼城吃到了苦頭，他們因為財務虧損僅僅罰單就交了4900萬。

CNN上賽季對歐洲各聯賽財政情況做出調查，得出的結論是英超俱樂部是最富有的但是德甲球會是最賺錢的。至少「零債務」這項政策就值得英超俱樂部借鑒。每個聯賽都有自己的經營傳統和理念，在英超財富爆棚的背後，也意味著轉會開銷、工資預算的相應增長。本賽季有不少俱樂部的球迷們抗議球票年年增長，轉播交易飆升根本就沒有讓球隊的支持者收益。

俱樂部老闆們砸錢引援請大牌明星，球迷們絕對不會介意，如果「羊毛出在羊身上」那麼就難以讓他們接受。