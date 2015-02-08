英超周記：雷德納普的金錢與尊嚴

Image copyright BBC World Service Image caption 雷德納普算得上是英超裏執教時間頗長的老帥。

眼下英超最不流行的就是教練辭職，提交辭呈的教練大多屬於「氣急了，不幹了」的那種。QPR主帥雷德納普是這樣辭職的：我膝蓋壞了，帶不動了。

垂涎三尺的賠償金

不少人覺得老雷這樣走了未免太虧了，英超教練高昂的解職費讓人難以拒絕。阿森納主帥溫格是英超現任教練中執教時間最長的一位，自從1996年法國人任命以來，英超賠償掃地出門的教練總額已經超過了4億英鎊！

博阿斯與托特納姆分手的時候帶走了400萬英鎊，這距離他被切爾西掃地出門不到兩年——當時藍軍支付了1200萬英鎊的解職費！曼城趕走曼奇尼拿出了700萬英鎊賠償，鄰居曼聯炒僅僅執教八個月的莫耶斯魷魚花掉了530萬英鎊。

老雷一直有貪財的名聲，因為有逃稅的嫌疑嫌疑還被警察沒收過家中電腦。這樣揮揮手不帶走一筆賠償金就走了實在讓人難以捉摸，何況此前一直有關於他的炒帥傳聞。雷德納普在周二早上5點半打電話給老闆費爾南德斯說自己因為要動膝蓋手術，不能帶隊訓練。就這樣，他離開了QPR。很多人都懷疑老雷是不是老糊塗了。

「貪」誤前程

也許正是因為雷德納普的「貪」嚴重影響了他的前程，他當時在熱刺執教得風生水起，如果不是切爾西奪得歐冠就可以兩次闖入冠軍杯。2012年卡佩羅辭去英格蘭主教練職務，雷德納普躍躍欲試想要領銜三獅，卻又捨不得丟下熱刺的工作。結果霍奇森捷足先登，當賽季末老雷卻被托特納姆炒了魷魚，而理由正是因為他的稅務問題。

Image copyright BBC World Service Image caption 把QPR從英冠帶入英超的雷德納普現在也無回天之力了。

披著熱刺光環的雷德納普來到QPR，卻發現土豪在轉會上的經驗和真正豪門大相徑庭。他與俱樂部高層不和已經不是一兩天的事了。他在2013年夏季轉會的時候就因為引援不得力眼看布裏奇被雷丁搶走而大發雷霆。這次冬季轉會他想簽的迪福、阿德巴約甚至克勞奇一個都沒到手。

亂七八糟的QPR

BBC資深球評人士——前曼聯球員薩維奇稱雷德納普的辭職之舉是「不佳時機的極品之舉」，他非常奇怪老雷怎麼這個時候辭職，更奇怪的是為什麼這個時候都沒被炒？但有一點是肯定的，那就是有沒有雷德納普，QPR鐵定降級。只是老雷不希望自己成為那個降級教練罷了。

Image copyright BBC World Service Image caption QPR本賽季面臨再度降級。

混亂的高層管理，糟糕的轉會運作，烏煙瘴氣的財政管理，QPR一直是游離於英超和英冠的悠悠球俱樂部。由於2012-13賽季虧損了6500萬違背歐洲財政公平競爭法規，他們面臨5400萬英鎊的處罰。QPR保級為重，但是俱樂部又在冬季轉會上縮手縮腳一筆未簽，身為亞航老闆的費爾南德斯因為墜機事件焦頭爛額，哪裏有心情顧及轉會？QPR撐到今天已經是奇蹟了。

金錢和尊嚴上，雷德納普選擇了尊嚴。