英超周記：穆里尼奧的大智慧和小聰明

Image copyright BBC World Service Image caption 切爾西主教練穆里尼奧在斯坦福橋揚名立萬，但也飽受爭議。

無可厚非，穆里尼奧是一個擁有大智慧的主帥。七座聯賽獎杯、兩座冠軍杯、一座聯盟杯，還有不計其數的各種杯賽冠軍就是例證。他已經開始證明自己不是靠金元堆積而換取成績的。切爾西這兩個賽季轉會上收支基本平衡，這位葡萄牙人著手打造斯坦福橋的長期工程。

他因為功利足球曾飽受批評，不僅功利而且醜陋。經過了一個多賽季的打造，藍軍在控球、進攻和風格路線上比起穆帥的一期工程有了極大的改觀。比如對陣進攻犀利的曼城時，切爾西願意與對方拼對攻。足協杯決賽馬蒂奇停賽，穆帥啟用祖馬擔任後腰取得了意想不到的成效。穆帥果敢但不固執，為了樹立不朽的威信，他可以對所有的批評一一進行回應，另一方面卻悄然對球隊做出改觀。

穆帥也會耍小聰明，還記得他在皇馬兩度導演「洗牌」大戲吧？冠軍杯客場4:0擊敗阿賈克斯一戰，拉莫斯和阿隆索通過拖延時間等伎倆故意犯規吃到紅牌，如此一來只需在下一輪無冠痛癢的回合停賽一場，並且成功洗掉背負的黃牌。穆里尼奧還喜歡在重量級比賽之前玩一下心理遊戲：第一回合對陣聖日耳曼，他說對方曾向自己發去主帥邀請函。第二回合，他暗示對方的打發比英乙球隊還粗魯。

然而這次葡萄牙人的小伎倆絲毫沒起用作。不論是否受穆里尼奧潛移默化的影響還是言傳身教，總之藍軍把典型穆帥不受歡迎式作風表演得淋漓盡致。小伎倆、假摔、施壓裁判、消極足球……這些元素可以干擾對手的心態，從某種程度上說甚至可以改變比賽局面。但是如果對手是一支訓練極其有素的球隊，不吃你這一套，那麼你就會遭遇聰明反被聰明誤的尷尬境界。

Image copyright BBC World Service Image caption 穆里尼奧統帥的切爾西在奪取本賽季的聯賽杯冠軍後，一直在積分榜處於領軍位置。

伊布犯規奧斯卡，後者被表情痛苦地被抬出場外，當瑞典人被紅牌罰下後，奧斯卡奇蹟般地迅速恢復，生龍活虎地回到場上。而伊布的紅牌成了比賽的轉折點，幸運的天平卻偏向巴黎一方。

賽後切爾西後衛卡希爾坦言：「贏得醜陋或者打漂亮足球在這個階段已經無關緊要了，但是你看到巴黎聖日耳曼10人迎戰的時候，你怎麼也應該拼一把。但是我們沒有，我不知道為什麼，我們沒有打出最大潛力。」

對陣南安普敦的比賽，「聖徒」上半場佔據絕對上風。藍軍集體遭遇射門乏術，奧斯卡和法布雷加斯已經走到了疲憊的節骨眼上。一個成功的教練有能力讓球隊在上下半場換面——或戰術調整，或言語激勵。從藍軍下半場的表現來看，至少穆里尼奧做到了。

不知道穆里尼奧還會不會在未來的比賽指導球員們耍小把戲。誠然，教練們各有各的風格，然而坦蕩比賽、積極迎戰贏下的比賽才讓人心服口服。即使是輸，而且輸得難看也不會降格丟掉尊嚴。

這一點穆帥也許可以從他的老對手安切洛蒂和瓜迪奧拉身上得到啟示。