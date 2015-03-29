英超周記：英足總的危險遊戲

Image copyright BBC World Service Image caption 出台要限制非歐盟球員的足總主席戴克和英超首席執行官斯庫德摩爾之間需要合作。

英足總主席戴克終於出台新計劃限制非歐盟球員，設想如若擁有限制歐盟籍球員的權利，相信他會毫不猶豫地下手執行。

英超將從2016年起將享受逾50億英鎊的電視轉播費。該消息甚至激起了一陣恐慌，因為媒體推測：其他聯賽的球員們都會要求經紀人把他們弄到英超去，那兒錢多！

英格蘭足球不滿外籍球員已經是老生常談。只要英格蘭在國際大賽上的成績沒有突破，那麼外籍球員搶英格蘭人飯碗這一「事實」就會一直被提起。英足總已經向內政部提交了限制非歐盟球員的計劃，除了設立更加嚴格的勞工證制度之外，該計劃還包括：

俱樂部註冊的球員必須在15歲以下才能定義為「本土球員」（現規定為18歲）

以一支25人的球隊為標凖，本土球員的數量從2016年起，在未來的五年之內必須從目前的8名增加到12名。

至少有兩名本土球員是經過俱樂部培訓，無論國籍，但必須自15歲起就註冊於俱樂部。只有最優秀的非歐盟球員才能獲許在英格蘭效力。

戴克稱英超充斥著技術平庸的外籍球員。「如果我們在五年前就引進現在的體系，那麼三分之一的非歐盟球員都來不了這兒。」他說。有意思的是，阿森納主帥溫格最近透露，當梅西還受訓於阿根廷老男孩俱樂部時就希望引進這位天才少年，無奈受限於勞工證最終阿根廷人去了巴塞羅那。後來發生的事兒就不用贅述了。

根據現在的規定，球員必須在過去兩年參加至少75%的國家隊國際賽事，另外國家隊排名前十的球員必須參加至少30%的賽事，排名11至20位的必須打45%，21到30位為60%……

Image copyright BBC World Service Image caption 英格蘭國家隊取勝總讓球迷振奮，但鮮在國際大賽上為球迷露臉。

五年之後究竟為出現什麼景象我們還不得而知。三獅軍團最近一次闖入大賽半決賽還是90年的意大利之夏。主教練太爛、裁判坑人、球員太年輕……英格蘭總是為失敗找理由，卻極少承認：我們技不如人。德國、比利時和西班牙重視青訓數年終於獲得回報。而英格蘭在下決心投入青訓之前就開始驅趕外籍球員。

英格蘭球員當中很多少年成名的例子，而大器晚成形容德國球員更多。在庫佩爾和斯澤曼斯基合著的《英格蘭為何總是輸》一書中寫道：本土球員們很小的時候就進行全職訓練，但是足球絕非純體力活，需要靈活聰明的頭腦對比賽進行分析同時執行教練戰術。

AC米蘭傳奇前鋒因扎吉從來不以腳下技術出名，這個幽靈擁有會計師資格證。有時候在身體素質相差不大的情況下，好頭腦也許更佔優勢。

既然英超的經營體制引進了富豪的大手筆投資，高薪、巨星、精彩比賽、豐厚的電視轉播權交易接踵而來，這些都是聯賽的積極一面。在俱樂部從小卒成為精英時期，高薪引援當然是來得最快的。如今切爾西已經不再以大手筆簽約為主，而且老闆阿布向來是非常注重青訓的。

Image copyright BBC World Service Image caption 英格蘭國家隊主教練霍奇森能把這一代英格蘭國家隊帶多遠不得而知。

阿森納曾經因為首發陣容沒有一個英格蘭人而遭到批評，現在槍手可以湊出半數本土主力，而且他們的預備隊中只有兩人不是英格蘭小將。

發展青訓是需要時間的，況且以現在英超豪門的情況來看：曼城還要繼續鍛造、曼聯夏季必須大手筆、阿森納財政開始寬裕凖備擴招、利物浦還需要補血。

如果一味對勞工證限制，又找不到合適的本土人選就會出現球員身價虛高的現象，其他聯賽俱樂部獅子大開口你也沒有辦法。

況且英超的荷包充裕人人知曉，就怕到頭來財富流入了外人田地。