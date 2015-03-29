英超周記：英足總的危險遊戲
英足總主席戴克終於出台新計劃限制非歐盟球員，設想如若擁有限制歐盟籍球員的權利，相信他會毫不猶豫地下手執行。
英超將從2016年起將享受逾50億英鎊的電視轉播費。該消息甚至激起了一陣恐慌，因為媒體推測：其他聯賽的球員們都會要求經紀人把他們弄到英超去，那兒錢多！
英格蘭足球不滿外籍球員已經是老生常談。只要英格蘭在國際大賽上的成績沒有突破，那麼外籍球員搶英格蘭人飯碗這一「事實」就會一直被提起。英足總已經向內政部提交了限制非歐盟球員的計劃，除了設立更加嚴格的勞工證制度之外，該計劃還包括：
俱樂部註冊的球員必須在15歲以下才能定義為「本土球員」（現規定為18歲）
以一支25人的球隊為標凖，本土球員的數量從2016年起，在未來的五年之內必須從目前的8名增加到12名。
至少有兩名本土球員是經過俱樂部培訓，無論國籍，但必須自15歲起就註冊於俱樂部。只有最優秀的非歐盟球員才能獲許在英格蘭效力。
戴克稱英超充斥著技術平庸的外籍球員。「如果我們在五年前就引進現在的體系，那麼三分之一的非歐盟球員都來不了這兒。」他說。有意思的是，阿森納主帥溫格最近透露，當梅西還受訓於阿根廷老男孩俱樂部時就希望引進這位天才少年，無奈受限於勞工證最終阿根廷人去了巴塞羅那。後來發生的事兒就不用贅述了。
根據現在的規定，球員必須在過去兩年參加至少75%的國家隊國際賽事，另外國家隊排名前十的球員必須參加至少30%的賽事，排名11至20位的必須打45%，21到30位為60%……
五年之後究竟為出現什麼景象我們還不得而知。三獅軍團最近一次闖入大賽半決賽還是90年的意大利之夏。主教練太爛、裁判坑人、球員太年輕……英格蘭總是為失敗找理由，卻極少承認：我們技不如人。德國、比利時和西班牙重視青訓數年終於獲得回報。而英格蘭在下決心投入青訓之前就開始驅趕外籍球員。
英格蘭球員當中很多少年成名的例子，而大器晚成形容德國球員更多。在庫佩爾和斯澤曼斯基合著的《英格蘭為何總是輸》一書中寫道：本土球員們很小的時候就進行全職訓練，但是足球絕非純體力活，需要靈活聰明的頭腦對比賽進行分析同時執行教練戰術。
AC米蘭傳奇前鋒因扎吉從來不以腳下技術出名，這個幽靈擁有會計師資格證。有時候在身體素質相差不大的情況下，好頭腦也許更佔優勢。
既然英超的經營體制引進了富豪的大手筆投資，高薪、巨星、精彩比賽、豐厚的電視轉播權交易接踵而來，這些都是聯賽的積極一面。在俱樂部從小卒成為精英時期，高薪引援當然是來得最快的。如今切爾西已經不再以大手筆簽約為主，而且老闆阿布向來是非常注重青訓的。
阿森納曾經因為首發陣容沒有一個英格蘭人而遭到批評，現在槍手可以湊出半數本土主力，而且他們的預備隊中只有兩人不是英格蘭小將。
發展青訓是需要時間的，況且以現在英超豪門的情況來看：曼城還要繼續鍛造、曼聯夏季必須大手筆、阿森納財政開始寬裕凖備擴招、利物浦還需要補血。
如果一味對勞工證限制，又找不到合適的本土人選就會出現球員身價虛高的現象，其他聯賽俱樂部獅子大開口你也沒有辦法。
況且英超的荷包充裕人人知曉，就怕到頭來財富流入了外人田地。