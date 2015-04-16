BBC解析：曼城或大清洗 誰去誰留？

  • 2015年 4月 16日
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曼城在英超積分榜從與切爾西齊頭並進到如今力保冠軍杯入場券，據猜測俱樂部除了考慮炒掉主帥佩萊格里尼之外，還凖備在夏季轉會時進行大清洗。誰去誰留？BBC逐一梳理：

  • 卡巴列羅

年齡：33歲

加盟：2014年（600萬英鎊）

亮相：2場

卡巴列羅是佩萊格里尼從老東家馬拉加簽約的，以年齡和傷病的情況看，爆發成主力幾乎沒有機會，但是可以做哈特的可靠替補。

判決：可能再留一個賽季

卡巴列羅兩次亮相（對陣桑德蘭和赫爾城）各丟兩球，但仍然贏下了兩場比賽。

  • 哈特

年齡：27

加盟：2006年（50萬英鎊）

賽季出場：30場

哈特沒有保持最佳狀態，即便俱樂部夏季大清洗，他鐵定留在俱樂部。。

判決：100%留下

哈特的聯賽出場時間為2700分鐘，超過現陣容中任何一位曼城球員。

  • 克里希

年齡：29歲

加盟：2011年（700萬）

出場：23場

克里希勤懇且態度認真，但是如果明年曼城挑戰冠軍的話，需要一個更好的左後衛。

判決：只能當替補，夏季有可能走人

  • 德米凱利斯

年齡：34歲

加盟：2013年（420萬英鎊）

亮相：25場

剛剛加盟的時候走得跌跌撞撞，這個賽季是球隊最好的後衛，年齡是個硬傷。

判決：曼城不會急著趕人。

德米凱利斯本賽季保持著131次攔截紀錄。

  • 克拉羅夫

年齡：29歲

加盟：2010年（1900萬英鎊）

亮相：15場

他已經是球隊可有可無的人物，沒有太多貢獻機會，

判決：該走了

  • 薩尼亞

年齡：32歲

加盟：2013年（免費）

亮相：9場

薩尼亞的職業生涯接近尾聲，雖然佩萊格里尼在冠軍杯這樣的重要賽事予以信任，但是球隊需要尋找新鮮血液。

判決：幾乎看不到未來，勉強做替補。

  • 納斯裏

年齡：37歲

加盟：2011年（240萬英鎊）

亮相：22場

納斯裏本賽季缺乏亮點，也許曼城對他的信心已經到頭了。

判決：俱樂部會考慮放人，身價不會大跌

  • 納瓦斯

年齡：29歲

加盟：2013年（1490萬英鎊）

亮相：30場

一開始被寄予厚望，表現算得上合格，但是沒有進球入賬。

判決：29歲的年齡再不爆發就危險了

納瓦斯本賽季助攻7次居球隊之首

  • 約維蒂奇：

年齡：25歲

加盟：2013年（2200萬英鎊）

亮相：17場

遠為達到預期效果，還受傷病拖累，只能說簽約失敗。

判決：正在離開的路上

（編譯：犁力/ 責編：郱書）

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