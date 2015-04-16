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曼城在英超積分榜從與切爾西齊頭並進到如今力保冠軍杯入場券，據猜測俱樂部除了考慮炒掉主帥佩萊格里尼之外，還凖備在夏季轉會時進行大清洗。誰去誰留？BBC逐一梳理：

卡巴列羅

年齡：33歲

加盟：2014年（600萬英鎊）

亮相：2場

卡巴列羅是佩萊格里尼從老東家馬拉加簽約的，以年齡和傷病的情況看，爆發成主力幾乎沒有機會，但是可以做哈特的可靠替補。

判決：可能再留一個賽季

卡巴列羅兩次亮相（對陣桑德蘭和赫爾城）各丟兩球，但仍然贏下了兩場比賽。

哈特

年齡：27

加盟：2006年（50萬英鎊）

賽季出場：30場

哈特沒有保持最佳狀態，即便俱樂部夏季大清洗，他鐵定留在俱樂部。。

判決：100%留下

哈特的聯賽出場時間為2700分鐘，超過現陣容中任何一位曼城球員。

克里希

年齡：29歲

加盟：2011年（700萬）

出場：23場

克里希勤懇且態度認真，但是如果明年曼城挑戰冠軍的話，需要一個更好的左後衛。

判決：只能當替補，夏季有可能走人

德米凱利斯

年齡：34歲

加盟：2013年（420萬英鎊）

亮相：25場

剛剛加盟的時候走得跌跌撞撞，這個賽季是球隊最好的後衛，年齡是個硬傷。

判決：曼城不會急著趕人。

德米凱利斯本賽季保持著131次攔截紀錄。

克拉羅夫

年齡：29歲

加盟：2010年（1900萬英鎊）

亮相：15場

他已經是球隊可有可無的人物，沒有太多貢獻機會，

判決：該走了

薩尼亞

年齡：32歲

加盟：2013年（免費）

亮相：9場

薩尼亞的職業生涯接近尾聲，雖然佩萊格里尼在冠軍杯這樣的重要賽事予以信任，但是球隊需要尋找新鮮血液。

判決：幾乎看不到未來，勉強做替補。

納斯裏

年齡：37歲

加盟：2011年（240萬英鎊）

亮相：22場

納斯裏本賽季缺乏亮點，也許曼城對他的信心已經到頭了。

判決：俱樂部會考慮放人，身價不會大跌

納瓦斯

年齡：29歲

加盟：2013年（1490萬英鎊）

亮相：30場

一開始被寄予厚望，表現算得上合格，但是沒有進球入賬。

判決：29歲的年齡再不爆發就危險了

納瓦斯本賽季助攻7次居球隊之首

約維蒂奇：

年齡：25歲

加盟：2013年（2200萬英鎊）

亮相：17場

遠為達到預期效果，還受傷病拖累，只能說簽約失敗。

判決：正在離開的路上

（編譯：犁力/ 責編：郱書）