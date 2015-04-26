英超周記：利物浦的硬傷

Image copyright BBC World Service Image caption 很多紅軍球迷還是相信，利物浦將會在羅傑斯帶領下取得成功。

周六英超聯賽利物浦0:0與西布朗互交白卷，賽後主帥羅傑斯用「傑出」稱讚紅軍的表現。

而周日紅魔0:3被埃弗頓擊潰，也許利物浦遺憾未能抓緊機會靠近歐冠圈。

半成品惡性循環

利物浦最後一次大手筆簽約還是四年前「國王」達格利什3500萬英鎊簽約卡羅爾，這位前鋒當時創下了英格蘭球員最高身價。不幸的是卡羅爾從來沒有給利物浦帶來希望，三年後轉會西漢姆時身價跌得過半。而這位高個子前鋒在西漢姆從來沒有爆發過，這或許能給紅軍帶來些許安慰。

有意思的是不論卡羅爾從紐卡斯爾轉會利物浦還是從安菲爾德前往艾普頓公園，他兩次都是有傷在身，不明白為什麼兩家俱樂部就這樣稀裏糊塗地批准體檢通過。2011年冬季轉會與卡羅爾一道加盟的還有蘇亞雷斯——烏拉圭人2280萬英鎊登陸，上賽季加盟巴塞羅那時給紅軍留下了7500萬英鎊的轉會費，還有出場133次，進球82粒的驚人紀錄。

Image copyright BBC World Service Image caption 利物浦日前和西布朗戰成平局。

紅軍從貝尼特斯時代起就有簽約半成品的習慣。西班牙人曾經抱怨過：「我想要一個沙發，他們卻給我一盞台燈。」不論是曾經的吉列特和希克斯兩位美國老闆，還是現在的約翰·亨利，利物浦在轉會市場上就沒有闊綽過，因此俱樂部常年陷入簽約半成品再跌價賣出的惡性怪圈。達格利什簽約蘇亞雷斯時創下利物浦轉會紀錄，而當時25歲的「蘇神」在荷甲遊歷四個賽季名氣響當當，頂著159場111球的光環。數小時後引進卡羅爾再破紀錄，但是他僅僅在紐卡斯爾耀眼了半個賽季，頭上頂著的是英國媒體追捧本土球員的光環。

羅傑斯夏季轉會的九名引援目前來看只有埃姆雷·詹站穩了腳跟，其他人不是尚待考察就是鐵定遭放逐。再看曼城的佩萊格里尼簽約似乎好不到哪裏去，但是有石油老闆的底子，「藍月亮」輸得起，況且絕大多數引援都已經證明過自己，身價不會起落太大。不得不佩服溫格的眼光和阿森納強大的青訓體系——「教授」在轉會市場上就沒有陪過錢。

羅傑斯是否真名天子?

最近媒體一直在或多或少渲染羅傑斯帥位危機，主帥不得不站出來稱「我才是利物浦的真命天子」。其實他不用擔心，如果美國老闆真想彈劾羅傑斯幾個賽季之前就動手了。幾個賽季以來，利物浦始終處於轉型階段，先是打法轉型，搞定後又遭遇後蘇亞雷斯時代，等到下賽季隊長傑拉德離開，紅軍恐怕又要尋找新的靈魂人物。

Image copyright BBC World Service Image caption 利物浦主教練羅傑斯稱自己是紅軍主帥的不二人選。

毋庸置疑，羅傑斯在戰術調教上有辦法，然而一遇到輸球，很少聽到他主動承擔責任。代表工人階級的紅軍向來以血性著稱，而風格偏軟的羅傑斯多多少少有些不搭調。當然，教練與俱樂部擁有塑造與迎合的關係。就像溫格打造技術唯美的阿森納，穆里尼奧創建強硬切爾西，弗格森打造鐵血紅魔——魔鬼教練範加爾就風格對路，而老實巴交的莫耶斯則吃了虧。

也許對於美國老闆來說，紅軍現在不痛不癢的成績已經達標，英超只是他們龐大體育事業的一部分。