英超周記：布拉特，權利的遊戲

Image copyright Getty Image caption 布拉特表示：只有我才能拯救國際足聯

本周五國際足聯主席選舉，79歲的布拉特第五次連任。

大選之前先後有七名國際足聯高官被捕，FBI介入調查，世界杯申辦涉嫌腐敗20餘年，歐足聯抗議並要求推遲大選——即使在布拉特政治生涯最尷尬的關頭，也未能阻擋這位瑞士人在這場權利的遊戲中再次登上王座。

在第一輪投票中，布拉特獲得133張選票，而他唯一的競爭對手來自約旦的阿里王子爭取到77張，由於優勢沒有過半必須進行第二輪選舉，而阿里王子宣佈退出，因為結果將會很明顯，布拉特的連任勢頭無法阻擋。

非洲兄弟的真心回報

看過《紙牌屋》的人都知道，男主角弗蘭克拉票的慣用手段就是利益互惠，比如你投我票，我保證你仕途通暢。布拉特比弗蘭克高明許多，近年非洲足球穩步發展，國際足聯絕對功不可沒。

2010年世界杯首次在非洲國家舉行，也是第一個南半球世界杯；另外在名額分配上，他向來關照亞和亞洲軍團，甚至不惜得罪歐足聯提出削減後者的兩個名額以增援亞非。最重要的是，布拉特的國際足聯對非洲國家足球人才的培養發展格外重視。以中非國家乍得為例，2011年以來，有26個足球項目先後開工，包括球場和技術中心興建，並為足球人才開設市場營銷和裁判課程，注重草根足球培養……總之，足球發達國家有的，非洲窮國弱旅也會有。國際足聯在乍得的投資只是龐大的非洲足球發展的一個微小縮影。你說非洲兄弟不投布拉特投給誰？

Image copyright AFP Image caption 布拉特對非洲足球的發展格外關照

金錢與腐敗

他在職20年間將世界杯商業化和全球化推向極致，帶來了豐厚的電視轉播費，比賽收視率空前火爆，2014年世界杯決賽超過1億觀眾觀看了比賽。金錢膨脹自然而然驅使利益，先是有指控聲稱南非、俄羅斯（2018）和卡塔爾（2022）世界杯申辦涉嫌受賄，最近一家意大利報紙稱2002年韓日世界杯16強意大利兵敗韓國一戰國際足聯涉嫌腐敗。

來自美國和瑞士當局的調查稱最近24年，涉嫌受賄的高官有14人，數額高達1.5億美元。都說世界杯是個肥缺，且不說天價電視轉播費，門票、廣告、贊助和旅遊商機接踵而至，球場設施建設帶來就業機會……2014巴西世界杯淨賺26億美元。2011-14非賽事年段，國際足聯也有3.88億美元塞進荷包。國際足聯就世界杯舉辦基本按照風水輪流轉的慣例，輪到俄羅斯時已經有些許腐敗風聲傳出，當卡特爾拿下2022年舉辦權甚至有可能在冬季舉辦，嚴重影響到歐足聯利益時，反對呼聲爆發了。權利的遊很微妙，你不僅僅要讓你的朋友開心，也要讓你的對手開心，尤其是像歐足聯這樣實力強大的對手。

布拉特的下一步棋？

不可否認，布拉特培養扶植非洲亞洲足球實現體育全球化，在歐洲足球長期壟斷下形成了一定平衡，但是如今的國際足聯已經出現失控局面，高官受賄，申辦作弊，比賽操控，如果惡性循環下去必然導致世界杯的衰敗。

布拉特表示：只有我才能拯救國際足聯。此次腐敗曝光也許只是冰山一角，程度究竟有多深，也許只有布拉特知道。

（責編：友義）