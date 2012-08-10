英超八卦：8月10日

Image copyright Image caption 斯奈德敦促國際米蘭簽約自己的曼城荷蘭老鄉德容。

轉會傳聞

莫德里奇被迫在托特納姆訓練場上單獨訓練，而皇馬對這位26歲克羅地亞中場的興趣恐怕已經逐漸冷卻下來。《每日鏡報》

曼聯執行總監大衛·吉爾希望本周與阿森納商議簽約範佩西事宜。《每日電報》

切爾西看中那不勒斯中鋒卡瓦尼，他們此前簽約波爾圖射手胡爾克的計劃被澤尼特打亂。《每日星報》

熱刺有望免費簽約國際米蘭門將32歲的切薩爾。《太陽報》

不過意大利俱樂部要求熱刺拿出凱爾·沃克爾作為巴西國腳的交換對象。《泰晤士報》

荷蘭國腳斯奈德敦促國際米蘭收購他的中場老鄉德容，後者目前效力曼城。Metro

切爾西簽約馬賽西班牙後衛阿斯皮利奎塔擱淺之後，將目標轉移到尤文圖斯的利希施泰納身上。《每日鏡報》

凱爾特人中場寄誠庸是馬競和阿森納的簽約對象。talkSPORT

伯明翰最終因為試訓效果不理想放棄簽約32歲的後衛李·奈勒。《伯明翰郵報》

西布朗主帥斯蒂芬·克拉克希望在轉會期結束之前能通過簽約為俱樂部加強後防。Express & Star

其他傳聞：

特裏再次無緣英格蘭大名單，這次霍奇森希望在即將舉行的友誼賽中鍛煉新人。《衛報》

英超希望單獨實施財政公平競爭以調控球員工資和轉會。《每日快報》

托特納姆表示中場斯科特·帕克因為要進行腳踝手術，需要等到九月中旬才能上場。《獨立報》

阿斯頓·維拉中場阿爾布萊頓因為腳傷將缺席新賽季前六至八周的比賽。《伯明翰郵報》

埃弗頓的球迷為老將托尼·希伯特的進球長時間起立鼓掌。這位後衛為「太妃糖」出戰308場，終於在對雅典AEK的比賽中打入加盟埃弗頓的第一粒進球。Metro