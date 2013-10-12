英超八卦：10月12日

Image caption 帕斯圖雷成為英超豪門的關注目標。

轉會傳聞

阿森納和利物浦將與土耳其俱樂部費內巴切一道爭奪24歲的巴黎聖日爾曼攻擊型中場帕斯圖雷。《每日星報》

利物浦主教練羅傑斯即將與切爾西和皇馬拼搶本菲卡中場、25歲的前藍軍球員馬蒂克。《每日快報》

曼城主帥佩雷格里尼正估摸著借冬季轉會，引入32歲的馬拉加門將卡巴萊羅。talkSport

熱刺有可能在冬季轉會期間從莫斯科中央陸軍俱樂部轉會「自由人」身份的日本球員本田圭佑。《地鐵報》

阿森納正在密切關注西布朗20歲前鋒貝拉尼奧。《獨立報》

皇馬凖備拿出2500萬英鎊擊敗阿森納和曼聯，並從多特蒙德轉會22歲的中場球員甘多根。《每日快報》

紐卡斯爾有可能幫助在曼城失寵的後衛理查茲重返英格蘭國家隊。這名25歲的球員自2006年在國家隊首次亮相後，僅13次代表英格蘭比賽，也沒有入選現任主帥霍奇森的國家隊名單。《地鐵報》

斯托克城和埃弗頓都希望能在一月份以租借方式，從馬賽引入阿耶佑。《每日鏡報》

曼聯已被警告趕緊和18歲的紅魔小將賈努扎伊續約，否則不僅將失去這名球員，而且一分錢也撈不著。日前，尤文圖斯總經理莫拉塔指出，曼聯就是因為忽視這一點，讓尤文圖斯在2012年輕易地以自由轉會方式，收編了前紅魔中場小將伯格巴。《每日星報》

其它傳聞

曼城中場席爾瓦表示，他現在在曼城很愉快，是不會回西班牙踢球的。《每日鏡報》

德國中場、20歲的肖克爾球員德克萊斯勒說，為了能讓自己的職業生涯更上一層樓，他希望加盟曼聯、或其它英超豪門俱樂部。《地鐵報》

西班牙球員阿斯帕斯感覺在利物浦做替補球員很難受。《每日郵報》

桑德蘭新主帥波耶特採用前主教練迪卡尼奧同樣口徑，要求球隊的海外球員學說英語。《太陽報》

最後

皇馬主帥安切洛蒂在夏季瘋狂召入熱刺球員貝爾後，他近期把自己女兒的男朋友、營養師法爾考招入球隊。《每日郵報》

（編譯／責編：孫晨）