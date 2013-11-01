英超八卦：11月1日

Image caption 扎哈在八月對陣蘇格蘭時，第二次身披英格蘭戰袍。

轉會傳聞：

曼城關注凱爾特人門將福爾斯特——哈特在俱樂部的將來依然不確定。Metro

切爾西主帥穆里尼奧決定要留住馬塔。有傳聞稱巴黎聖日耳曼可能拿出3500萬英鎊的價格簽約這位西班牙中場。《每日快報》

曼聯放棄簽約多特蒙德波蘭射手萊萬多夫斯基，後者一直與拜仁有聯繫。《每日星報》

卡迪夫希望在明年一月租借曼聯邊鋒扎哈。《每日郵報》

切爾西中場德布勞內將再等待一個月的時間考慮是否租借外出，以便能夠代表比利時參加明年世界杯。《倫敦旗幟晚報》

曼聯凖備與AC米蘭競逐聖埃蒂安左後衛古拉姆，作為埃弗拉的繼任對象。《每日快報》

利物浦前鋒阿斯帕斯從塞爾塔加盟安菲爾德後僅三個月就考慮租借離開。《每日星報》

桑德蘭前鋒威克曼有意以租借形式重返英冠球隊謝菲爾德周三。《每日鏡報》

其他傳聞：

水晶宮會在本周與威爾士主帥科爾曼對話，這位43歲的少帥有望成為下一任主教練。《倫敦旗幟晚報》

水晶宮主席帕裏什坦言俱樂部恐怕要等到十一月中旬才能找到霍洛維的繼任對象。《每日鏡報》

阿斯頓·維拉主帥蘭伯特目前並不著急與俱樂部續約，他的合同將在下個賽季末到期。《伯明翰郵報》

阿森納中場阿爾特塔因為槍手沒有簽下利物浦射手蘇亞雷斯而遺憾。阿爾特塔在埃弗頓效力時與蘇亞雷斯住得很近。《太陽報》

曼聯前鋒範佩西擔心如果本周沒有輪休的話，他的的腳趾和腹股溝傷問題會更加嚴重。這位30歲的荷蘭人因為連續幾周都受到傷病困擾。《泰晤士報》

法國後衛埃弗拉相信曼聯需要連勝10場才能有奪冠希望。《每日鏡報》

曼聯即將簽約貝克漢姆的兒子布魯克林，這位14歲的小將目前正在與俱樂部試訓，並且有望在新年簽約合同。Metro

（編譯：犁力 責編：鈴蘭）