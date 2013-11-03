英超八卦：11月3日

Image caption 曼城計劃轉會德國中場赫迪拉。

轉會傳聞

曼城為實現明夏以3000萬英鎊從皇馬轉會26歲的德國中場赫迪拉再往前邁進了一步。《星期日人物》

曼聯和同城對手曼城都看上了波爾圖的兩名後衛曼格拉、和奧塔門第，並都凖備好以6500萬英鎊召入這兩名球員。《星期日每日星報》

奪取歐冠的拜仁慕尼黑將明夏「燒錢」的重頭放在了以4000萬英鎊從曼城轉會阿奎羅的計劃上。《星期日鏡報》

效力曼聯的日本中場香川真司為了能在世界杯前保持比賽狀態和體能，計劃利用冬季轉會離開老特拉福德。《星期日人物》

熱刺俱樂部已告知31歲的前鋒迪福可以在冬季轉會期間走人。目前，包括QPR和美國足球聯盟的多倫多俱樂部都對這名球員感興趣。《星期日太陽報》

阿賈克斯計劃擊敗國米，明夏從布萊克浦轉會即將是自由人的21歲的小將因斯。《星期日鏡報》

卡迪夫城主帥馬凱拒絕否認將從曼聯租借20歲的小將薩哈。這名紅魔球員自本賽季只被發上場一次。《星期日每日星報》

曼聯或許拿薩哈、再外加上700萬英鎊，從埃弗頓換來28歲的後衛貝恩斯。《星期日太陽報》

其它傳聞

執教諾維奇的主教練休頓在本周對陣曼徹斯特兩家豪門的比賽裏共失11個球，讓這名主帥的未來堪憂。《星期日電訊報》

卡迪夫城的前鋒貝拉米在現任威爾士國家隊主教練科爾曼即將跳槽之際，成為新任主帥的最熱門人選。《星期日郵報》

在與俱樂部老闆交惡後，卡迪夫城主帥馬凱有可能「撂挑子」走人。《星期日鏡報》

但馬凱拒絕了水晶宮的邀請，不打算接替霍洛威從前的位置。《星期日人物》

在前英格蘭主帥埃里克森日前發行的自傳裏，他透露弗格森曾企圖不讓魯尼參加2006年的世界杯。《星期日郵報》

英格蘭主教練霍奇森安慰被曼城棄用的門將哈特，並承諾即使他在下場對陣智利的熱身賽裏不用哈特，哈特依舊是國家隊的頭號門將。《星期日人物》

對於阿森納「性命攸關」的周三對陣多特蒙德的歐冠小組賽，威爾希爾和吉布斯能否出場現在還是問號。《星期日郵報》

熱刺希望能借助冬季轉會，召入巴西前鋒帕托。《地鐵報》

利物浦和紐卡斯爾都瞄上了馬賽的23歲前鋒阿耶烏，這名球員的身價是1000萬英鎊。《星期日鏡報》

最後

紐卡斯爾的足球總監金尼爾鬧了個大笑話。他為獵取新球員「兜了一圈」後，看上了在伯明翰踢球的小將弗格森。結果，金尼爾被告知，這名小將本來就是喜鵲球員，現在不過是租借到伯明翰罷了。《星期日人物》

（編譯／責編：孫晨）