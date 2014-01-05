Image caption 本來春風得意的薩哈到了老特拉福德卻無用武之地。

轉會傳聞

卡迪夫城新任主帥索爾斯克亞盯上了在老特拉福德「失寵」的小將薩哈，並凖備以租借方式將這名21歲球員召入麾下。《星期日鏡報》

貝尼特斯執教的那不勒斯並未向切爾西就轉會馬塔報價，也不相信能在本月讓馬塔離開斯坦福橋。曾經在切爾西調教馬塔的貝尼特斯首先希望能租借到這名球員，但切爾西對這種方式似乎並不感興趣。《星期日郵報》

波爾圖前鋒馬丁內斯透露，他從小就是阿森納球迷，並希望能在本月實現身披槍手戰袍的願望。《地鐵報》

曼聯的轉會目標、皇馬球員科恩特勞被告知可以以1200萬英鎊的身價另攀高枝。曼聯去年夏天本想轉會這名球員，但最終未能成行。《星期日鏡報》

如果魯尼在和曼聯就續約問題上出現任何不愉快的話，切爾西希望以3000萬英鎊召入這名28歲的球員。《星期日郵報》

雖然南安普頓前鋒蘭姆伯特想到西漢姆去踢球，並且鐵錘棒也願意掏800萬英鎊的轉會費，但「聖徒」在覓到替換人選前，是不會賣掉這名31歲的英格蘭老將的。《太陽報》

切爾西同時還在考慮轉會塞內加爾25歲球員吉洛鮑吉。《星期日每日星報》

熱刺希望通過轉會尤文圖斯兩位30歲老將伏奇尼克和加格里亞雷拉，來替換即將到多倫多踢球的迪福。《星期日人物》

其它傳聞

在曼城周六足總杯比賽裏與布萊克本1-1戰平後，曼城後衛萊斯科特在推特上回擊一群球迷的指責。《曼徹斯特晚報》

切爾西主教練穆里尼奧認為，目前在英超執教的海外主教練實在太多了。他強烈希望英國本土教練員應該以麥克拉倫為榜樣，到海外歷練併發展自己的職業生涯。《星期日電訊報》

雖然阿森納2-0戰勝卡迪夫城，但槍手前鋒本特納由於腳踝傷病，將在未來兩個月無緣比賽。《太陽報》

曼城球員約維蒂克如不能在賽季末前向主帥佩雷格里尼證明自己身強體壯的話，將無法繼續留在曼城。這位夏天從弗洛倫蒂納投奔到曼城的黑山前鋒由於反覆傷病，至今只踢了一場英超比賽。《星期日鏡報》

最後

英乙聯賽拮據的溫布爾登俱樂部號召球迷在未來幾周，給一名租借來的球員提供張牀睡覺。《地鐵報》

（編譯／責編：孫晨）