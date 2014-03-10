英超八卦：3月10日

Image copyright Getty Image caption 拉拉納三度身披英格蘭戰袍

轉會傳聞：

曼聯主帥莫耶斯凖備3000萬英鎊報價南安普敦雙星拉拉納和盧克·肖。兩位球員上周都在英格蘭國家隊的比賽中出場。《每日快報》

曼城主帥佩萊格里尼稱不會在夏季以任何價格出售阿圭羅。這位25歲的球員與西甲有聯繫，巴塞羅那和皇馬都想要簽約這位阿根廷球員。《曼徹斯特晚間新聞報》

如果費爾通根在今年夏季離開白鹿巷，托特納姆凖備簽約瓦倫西亞的法國中後衛傑雷米·馬休。《每日星報》

埃弗頓主帥馬丁內斯希望德烏洛費烏下賽季仍然留在俱樂部。這位19歲的前鋒目前從巴塞羅那租借於古迪遜公園球場。《利物浦回聲報》

紐卡斯爾有望便宜得到雷米，球員所在的俱樂部QPR面臨財政問題。他們在上一個財政年損失了6500萬英鎊，凖備出售雷米。球員目前租借於喜鵲並效力了13場。Newcastle Chronicle

曼聯將簽約16歲的中場新星姆夫莫，這位瑞士小將與蘇黎世的合同賽季結束到期。《每日星報》

阿森納邊後衛薩尼亞希望留在倫敦俱樂部，不過要求自己12萬英鎊的周薪翻倍，同時得到600萬的簽字費和一場告別賽。《每日星報》

南安普敦計劃200萬英鎊簽約尤文圖斯前鋒誇利亞雷拉以接替奧斯瓦爾多。後者因為在訓練時頭頂隊友馮特被租借到都靈俱樂部。《每日鏡報》

其他傳聞：

如果雷德納普在賽季結束離開QPR的話，查爾頓主帥鮑威爾有望繼任。《每日鏡報》

曼聯將與耐克簽約一筆破世界紀錄的球衣贊助交易，金額高達6億英鎊，這將大大促進俱樂部的財政實力。《每日郵報》

謝爾伍德坦言球隊在0:4被切爾西血洗後自己在托特納姆的帥位恐怕不保。勞德魯普和範加爾都是俱樂部主帥候選對象。《每日快報》

謝爾伍德同時表示如果自己在夏季被炒魷魚的話，不會擔任助理教練。《獨立報》

阿斯頓·維拉前隊長佩特羅夫在周末的一場慈善比賽中打入點球。這是球員自2012年3月診斷患有白血病後第二次在上場比賽。《伯明翰郵報》

前阿森納德國門將萊曼稱看拜仁的比賽「有些悶」，同時他們如果在英超的話，不會像在德甲那樣處於絕對統治地位。拜仁將在冠軍杯第二回合主場迎戰阿森納。《倫敦旗幟晚報》

曼聯和多特蒙德追逐卡利亞裏的意大利後衛阿斯托裏，球員身價為900萬英鎊。《圖片報》

尤文圖斯中場博格巴吸引了歐洲諸豪門的目光，不過這位法國國腳表示只希望留在都靈。Tuttosport

切爾西門將科爾圖瓦目前正租借於馬德里競技，他與皇馬達成了口頭協議。AS.com

在對紐倫堡的比賽中，不萊梅中場亨特承認自己在比賽中假摔，於是裁判駁回了已經判罰的點球。最終不萊梅2:0戰勝對方。Metro

利茲聯在周末1:5負於博爾頓之後，球員被他們的未來老闆切利諾戲謔為「小雞」。《每日快報》

（編譯：犁力 責編：路西）