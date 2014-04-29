英超八卦：4月29日

Image caption 拉拉納本賽季獲得最佳英超球員提名

轉會傳聞：

皇馬有意7000萬英鎊報價新近當選的英超最佳球員利物浦前鋒蘇亞雷斯。《太陽報》

南安普敦中場拉拉納有望成為利物浦下賽季冠軍杯的第一塊拼圖，儘管切爾西和曼聯同樣對球員感興趣。《每日鏡報》

法甲巨頭巴黎聖日耳曼有意簽約曼聯邊鋒賈努扎伊，他們提供球員豐厚薪水同時保證打冠軍杯。FootyLatest.com

阿什利·科爾重返一線陣容後表現搶眼，切爾西希望與這位後衛談合同續約。《每日電訊報》

水晶宮主帥普利斯希望夏季轉會能夠得到3000萬英鎊進一步打造球隊。桑德蘭的維克漢姆和斯托克中場恩從齊在收購單之列。《每日鏡報》

水晶宮同時凖備在下個月為門將34歲的斯佩羅尼提供一份新合同。《每日郵報》

埃弗頓主帥馬丁內斯表示如果俱樂部下賽季進軍歐洲戰場他們至少需要簽約六名球員。《每日快報》

馬德里競技將阿森納前鋒吉魯納入射手簽約名單。《每日郵報》

其他傳聞：

切爾西中場許爾勒說那些批評穆里尼奧戰術的人純粹是出於嫉妒。他同時相信藍軍能夠奪得歐冠英超雙冠王稱號。《衛報》

前曼聯中場基恩否認了將重返曼聯進行執教的傳聞，他表示自己為奧尼爾擔任愛爾蘭國家隊助教非常開心。《太陽報》

如果阿斯頓維拉降級的話本泰克和阿邦拉霍將面臨降薪。《每日電訊報》

南安普敦主帥波切蒂諾成為托特納姆主教練首選。《每日鏡報》

即使主帥梅爾幫助西布朗保級，俱樂部下賽季恐怕依然會將其掃地出門。《每日星報》

範佩西有望傷癒復出，吉格斯希望能夠帶領曼聯連勝四場。《每日郵報》

荷蘭國家隊主帥範加爾與曼聯達成協議將成為下一任紅魔主帥。De Telegraaf

費內巴切與阿森納商議轉會法國後衛薩尼亞事宜。《隊報》

法國足壇傳奇齊達內邀請尤文圖斯中場博格巴加入皇馬，不過巴黎聖日耳曼願意拿出7000萬歐元簽約這位21歲的小將。Tuttosport

拜仁主帥瓜迪奧拉認為裏貝裏應該在冠軍杯半決賽第二回合對陣皇馬時「更加尖銳」。《隊報》

（編譯：犁力／責編：董樂）