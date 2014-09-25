英超八卦：9月25日

Image copyright Image caption 羅伊斯一直與英超俱樂部有聯繫

今日要聞：

羅伊斯暫停續約多特蒙德等待英超報價。

阿森納、切爾西和曼聯競逐比利時天才門將——《每日郵報》

阿森納、切爾西和曼聯非常關注安德萊赫特15歲的新星麥克•斯維拉爾，小將被譽為下一個科爾圖瓦。

斯維拉爾參加了今年的一系列青年賽事受到英超豪門的關注。

他已經隨切爾西和阿森納試訓，但是他的父親表示兒子會留在安德萊赫特。

「他已經在切爾西試訓過，曼聯也想邀請他，人人都想要他。」

「但是我們已經和安德萊赫特達成協議，況且他要等到16歲生日的時候才能簽合同。」

「現在安德萊赫特對他來說最合適，等到他20歲生日的時候再說。」

羅伊斯暫停續約等待英超報價——《每日鏡報》

多特蒙德中場羅伊斯拒絕與俱樂部續約一心等待來自英超豪門的報價。

包括阿森納和利物浦在內的球隊一直對這位德國國腳非常感興趣，並凖備在賽季結束競拍羅伊斯。

與此同時，拜仁、皇馬和馬德里競技也一直在關注球員的動向。等待賽季結束，球員的合同違約金會降至2000萬英鎊，來自德國的消息稱羅伊斯已經決定離開老東家。

費萊尼：範加爾從來沒有叫我離開——《Het Nieuwsblad》

曼聯中場費萊尼透露，主帥範加爾從來沒有向自己提出要求離開俱樂部，他仍然是「紅魔」未來計劃的一部分。

費萊尼在八月份腳踝受傷前往安特衛普進行治療，他已經在昨天返回曼聯進行訓練。

這位比利時國腳僅僅在本賽季英超聯賽出場了23分鐘——紅魔揭幕戰1:2負於斯旺西。

費萊尼說：「我與範加爾談過話，他從來沒有叫我離開過，他說競爭很激烈，但是我有證明自己的機會。」

「我知道上賽季打得艱難，但是我現在更加堅強。我有信心再次證明自己，我在世界杯還有季前賽的時候打得很好，我有這個實力。」

曼聯球迷再租飛機請C羅「回家」——《Metro》

曼聯球迷募集了3000英鎊租一架飛機，並凖備在本周六皇馬對陣比利亞雷亞爾時在球場上空打出橫幅懇請C羅重返老特拉福德。

曼聯球迷自從上賽季在老特拉福德上空租借飛機打出「莫耶斯下課」的橫幅後，就一直癡迷於「飛機橫幅」活動。

該活動的組織者奧利•格藍迪吉說：「我們在個大洲都有支持者，我們因為對C羅的愛團結在一起。」

「我們會等到C羅回家後才會停止。」

（編譯：犁力 責編：顧垠）