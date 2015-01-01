Image copyright Getty Image caption 佩萊格里尼對簽約博尼仍存有疑慮

普利斯新官上任鎖定克勞奇——《每日鏡報》

西布朗主帥普利斯將克勞奇定為他的轉會目標。俱樂部已經答應在一月轉會期拿出引援預算。

普利斯將在本周四正式上任，他還在執教斯托克城的時候就與球員合作過。西布朗習慣在夏季引援，很少在一月轉會期做交易，但是主帥表示他需要引援執行自己的新計劃。

由於西布朗的轉會交易都是由體育總監和技術總監協同主席完成，普利斯的頭銜不是傳統意義上的足球經理，而是主教練。但是俱樂部保證買賣操作都會經普利斯最終認可。

阿森納凖備租借培養薩諾戈——《每日鏡報》

阿森納計劃租借薩諾戈至另一家英超俱樂部進行鍛煉，阿斯頓•維拉拔得頭籌。

法甲球隊波爾多和洛里昂也考慮這位前鋒，但是「槍手」主帥溫格希望他留在英格蘭。

水晶宮差一點就租到了薩諾戈，但是瓦爾諾克被解職後俱樂部就改變了計劃。

21歲的薩諾戈本賽季唯一的進球來自於冠軍杯對陣多特蒙德，不過溫格十分願意培養。他說：「他能進球，又毫無畏懼，而且充滿野心。」

曼城2500萬英鎊報價斯旺西前鋒博尼——《每日郵報》

曼聯已經與斯旺西開始了轉會前鋒博尼的協商，「藍月亮」方面報價2500萬英鎊。這位26歲的科特迪瓦國腳凖備在周五前往阿布扎比訓練以備戰非洲國家杯。

博尼本賽季打入了八粒進球，他有望幫助曼城追趕英超領頭羊切爾西。

佩萊格里尼表示：他很清楚因為歐洲政公平競爭對曼城的歐冠人數做出限制，即使簽約博尼他也不能參加冠軍杯，最終是否簽約仍然有待考慮。

貝爾希望留在馬德里——《每日郵報》

皇馬前鋒貝爾表示他在俱樂部開心，沒有加盟曼聯的打算。

最近一直有傳聞稱曼聯要高價收購貝爾，皇馬主席弗洛倫蒂諾首先站出來闢謠，接著貝爾自己也表示不會離開伯納烏。

他上賽季是皇馬的主力，並幫助球隊獲得了冠軍杯，然而本賽季主帥安切洛蒂有時將他放上板凳。

貝爾說：「我的合同2019年結束，我還可以續約。」 「我在馬德里很開心，我希望能贏得更多的獎杯。」

（編譯:犁力 責編：李莉）