Image copyright Getty Image caption 梅西突然成為切爾西的轉會對象

傳切爾西2億英鎊報價梅西——《太陽報》

來自西班牙方面的消息稱，梅西不滿主教練恩裏克，認為他不聽隊友們的意見。另外梅西和他的女友都在推特上面關注了切爾西官推。傳聞稱切爾西有意2億英鎊報價這位巴薩巨星。

不管法爾考是否留下，曼聯將出售小豌豆——《每日電訊報》

曼聯前鋒埃爾南德斯現租借於皇馬直至賽季結束，紅魔決定無論法爾考是否留下，都會在賽季結束出售「小豌豆」。

本賽季結束皇馬可以簽約這位小豌豆但是轉會希望不大，他的合同賽季末結束。

另外，法爾考的租借完成是否加盟「尚未」敲定。他最近五場全部首發，而本賽季只打進了三球。

博尼希望加盟歐冠俱樂部——《每日電訊報》

斯旺西前鋒博尼告知俱樂部：他希望本月加盟一座冠軍杯俱樂部。

據悉，曼城已經開始詢價，「白天鵝」方面一口咬定3000萬英鎊，球員周薪為10萬英鎊，這對於必須嚴格服從歐足聯財政公平競爭法則的曼城來說不是一筆小數目。

另外，博尼還要代表科特迪瓦參加非洲國家杯的比賽，而且曼城的亞亞·圖雷有可能一道前往。

斯旺西主帥蒙克在周六的足總杯用戈米斯代替博尼出場，後者打入兩粒進球。但是戈米斯有意加盟水晶宮，而且俱樂部已經報價。

國際米蘭搶於利物浦之前簽下沙奇裏——talksport

國際米蘭已經與拜仁達成協議，如果不出意外，藍黑軍團將簽下23歲的瑞士中場沙奇裏。

由於本賽季沙奇裏出場機會不多，他希望尋找下家而且拜仁也同意了轉會。他一直是利物浦的追逐對象，而紅軍在去年夏季簽下了拉拉納，但是效果並不佳。

沙奇裏將租借國米直至賽季結束，對方可以在賽季結束以1200萬英鎊正式轉會。

切爾西將簽下「新博格巴」——《每日快報》

切爾西非常接近聖埃蒂安法國中場新星索伊奇，球員被譽為「新博格巴」。

來自法國的報道稱，切爾西主帥穆尼尼奧給了這位16歲小將三年合同。藍軍原本將目標定為克羅地亞中鋒克拉馬里奇，但是後者選擇了英超升班馬萊斯特城。

切爾西立刻選擇了法國U16新星索伊奇，球員也是阿森納和利物浦的關注對象。

（編譯:犁力 責編：李莉）