英超八卦：3月10日

Image copyright Getty Image caption 圖雷認為詹具備的素質可以讓他成為安菲爾德下一代國王

貝拉希諾凖備加盟曼聯？——《每日郵報》

西布朗前鋒貝拉希諾一直是利物浦和托特納姆的關注對象，不過他的經紀人艾迪·瓦爾德透露，這位英格蘭U21凖備加盟曼聯。

如不出意外，「紅魔」賽季末不會留住從摩納哥租借的前鋒法爾考。貝拉希諾本賽季為西布朗打入18球，還有三粒U21進球入賬。

米爾納考慮離開曼城前往海外效力——《衛報》

曼城球員米爾納因為在俱樂部打不上主力，他考慮離開英超。包括AC米蘭、羅馬和國際米蘭意甲俱樂部與他有聯繫，同時兩家西甲球會也對這位英格蘭國腳感興趣。

米爾納擁有139場英超經驗，已經為曼城效力了五個賽季。本賽季他首發次數只有13次。

然而主帥佩萊格里尼則透露俱樂部非常希望與米爾納續約。

他說：「俱樂部所有可以決定詹姆斯（米爾納）去留的人都希望他留下來。」

「合同總是有兩面性的，詹姆斯的未來自己掌控。」

南安普敦加盟競逐小豌豆的行列——《每日鏡報》

南安普敦加盟競逐曼聯前鋒埃爾南德斯的行列。這位墨西哥國腳現租借於皇馬，他已經被告知賽季額結束可以離開老特拉福德。

已經有熱刺、斯托克城和埃弗頓等俱樂部表示出興趣。「聖徒」前鋒羅德里格斯因為十字韌帶剛剛恢復，本賽季恐怕不能有太多作為。而去年夏季簽約的謝恩·朗迄今只打入了四粒進球，主帥科曼希望能夠增添一名射手。

科洛·圖雷：埃姆雷·詹可以成為安菲爾德之王——《利物浦回聲報》

利物浦後衛科洛·圖雷認為本賽季的新援詹有希望成為安菲爾德「新一代國王」。

詹是紅軍去年夏季以1000萬英鎊從勒沃庫森簽約的，他可以司職後衛和後腰。 圖雷對這位德國球員讚不絕口，他說：「他是一位頂級球員。」

「他在後防的表現非常穩健。」

「他是從德國來的，德國的球員都很優秀，他踢這麼好我一點也不驚訝。他們很早的時候就開始練習踢球，而且非常聰明，戰術意識好，實力相當強。」

（編譯:犁力 責編：董樂）