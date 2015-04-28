英超八卦：4月28日

Image copyright Getty Image caption 曼城計劃3000萬英鎊報價「槍手」中場威爾希爾。

曼城凖備3000萬英鎊報價阿森納威爾希爾——《每日鏡報》

曼城凖備無視阿森納主帥溫格警告，計劃用3000萬英鎊報價「槍手」中場威爾希爾。

英足總最新出台的政策要求各俱樂部第一梯隊本土球員的數量5年之內必須達到12人，曼城夏季轉會的重點為本土球星。

除了瞄凖威爾希爾，「藍月亮」的另一個目標是利物浦英格蘭中場亨德森。

曼城在最近五年已經從阿森納手中挖走了阿德巴約、圖雷、克里希、納斯裏和薩尼亞等球員。

溫格考慮簽約巴塞羅那前鋒佩德羅——《每日快報》

溫格凖備在夏季轉會繼續擴大實力衝擊下一賽季英超冠軍。他凖備再次淘寶巴塞羅那，並考慮簽約佩德羅。

阿森納去年詢價過佩德羅，但是後者當時並沒有考慮離開。隨著蘇亞雷斯的加盟，球員失去了主力位置，他考慮在今年夏季離開諾坎普。

27歲的佩德羅本賽季攻入10粒進球，溫格考慮啟用他與巴薩老隊友桑切斯搭檔前場。

貝肯鮑爾：克洛普應該來拜仁——《每日郵報》

最近，拜仁傳奇貝肯鮑爾告訴《天空體育》——自己可以想像賽季克洛普接替現任主帥瓜迪奧拉。

多特蒙德主帥克洛普賽季結束將離開多特蒙德。貝肯鮑爾表示：「我還當主席的時候，經常談到克洛普，他應該非常適應拜仁。」

「克洛普肯定是拜仁的選擇，問題是瓜迪奧拉在拜仁呆多久？我當然希望時間越長越好，但是克洛普可以考慮。」

「我不能想像瓜迪奧拉2016年離開。他喜歡慕尼黑，他已經在球隊取得成功。他已經擁有了想要的一切。」

穆里尼奧：阿布對切爾西打法滿意——《每日郵報》

切爾西的打法雖然被阿森納主帥溫格戲謔為「沉悶」，主帥穆里尼奧表示俱樂部老闆阿布拉莫維奇對球隊的打法非常滿意。

如果藍軍明晚戰勝萊斯特城，周日拿下水晶宮就可以拿到冠軍。

老闆阿布一直希望藍軍能打出漂亮足球，對此穆里尼奧透露說：「他非常高興，我看見他在更衣室與球員們擁抱。」

「當然，我認為他很滿意，如果我們拿了冠軍，每個切爾西球迷都會滿意的。」

「對陣阿森納，我們打得太棒了，太棒了!」

（編譯:犁力／責編：郱書）