Image copyright BBC World Service Image caption 曼城奪取本賽季英超冠軍。

曼城奪取英超冠軍、阿森納棲身英超前三、範佩西成最佳射手、博爾頓、布萊克本和狼隊降級，本賽季英超在最後一輪決出高下後，精彩落幕。

曼城到比賽第90分鐘才最終定乾坤，哲科和阿奎羅在一分鐘內兩次破門，終於將對陣QPR的比分由落後改為領先。取勝的曼城在44年後，再次捧起英格蘭聯賽的冠軍獎杯。

曼聯儘管客場戰勝桑德蘭，但積分相同、而進球數低於曼城，讓紅魔在一個賽季與同城敵手逐鹿的最後關頭，與冠軍失之交臂。

戲劇性的是，到臨近終場的第90分鐘時，很多現場的曼城球迷看到曼城1-2落後，都含淚、搖頭地離開現場，而哲科和阿奎羅轉瞬間的兩粒進球扭轉乾坤，並成就曼城的英超冠軍。

這種讓球迷情緒大落大起的戲劇場面，將留入英超史冊。

儘管這場比賽曼城搶先進球，但QPR球員西塞在下半場伊始，就將比分追平。巴頓和特維斯在場上發生的衝突，讓這名QPR隊長吃到紅牌，被罰下場。

QPR隨後並沒受場上僅剩10人的劣勢影響。在接下來給曼城的這場硬仗裏，麥琪第66分鐘頭球破門，讓QPR將領先一直保持到臨近終場。

曼城在落後情況下，雖然在QPR門前瘋狂製造險情，但在相當長時間裏未能湊效。情形在第90分鐘發生大逆轉。哲科頭球將比分扳平後瞬間，阿奎羅再錦上添花，以低空球再下一城，讓曼城反敗為勝。

在阿森納最後一輪的客場比賽裏，槍手戰勝西布朗後，棲身英超前三，終於保住下賽季的歐冠資格。

這場比賽儘管槍手球員貝納永搶先利用對方門將失誤進球，但西布朗緊接著在第11分鐘、和第15分鐘兩度破門，讓比賽在一段時間裏使西布朗處於優勢。

但阿森納還是通過兩次進球，最終以3-2戰勝對手。

這場比賽的勝利對阿森納至關重要。範佩西、這名本賽季英超進球最多的球員，留在酋長體育場的前提就是阿森納得能在下賽季繼續征戰歐冠，而征戰歐冠的重要性，對於溫格來講不言而喻。

西布朗最後一場失利的原因，主要來自門將福斯特的傷病缺席。即將離開西布朗、接管英格蘭國家隊的主教練霍奇森，在這場關鍵的最後一輪比賽裏，將從未打過英超的門將新手弗勞浦發上場。

這位經驗缺乏的門將新人，在這場西布朗失利的比賽裏，負有不可推卸的責任。

他的猶豫首先釀成了貝納永搶先破門，而同樣的失誤，讓他再度兩次失誤，但幫助槍手鎖定勝局。

賽後，溫格在接受BBC前方記者採訪時說：「我對整個賽季阿森納球員的表現感到自豪！」他說，槍手球員們在賽季裏體現了團結一致的寶貴精神。

法國人說，阿森納球員們用實際行動證明，只要他們有堅定的信念，他們就能達到目的地。

溫格表示，賽季結束後，他首要任務就是，趕在範佩西前往荷蘭國家隊征戰歐錦賽前，和這名球員商討未來。

溫格說：「我們現在保住了下賽季歐冠資格，這就讓我們能更有信心地留住優秀球員，並召入有實力的新人。」

霍奇森在賽季結束後，感謝西布朗球迷和球員對他工作的支持。他說：「西布朗當之無愧地應該繼續留在英超，我非常感謝俱樂部在過去15個月裏對我的支持。」

本賽季最後一輪戰罷，熱刺排名第四，紐卡斯爾位居第五，而博爾頓、布萊克本和狼隊降級。