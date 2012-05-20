Image copyright BBC World Service Image caption 迪馬特奧在代管切爾西期間的戰績，讓人刮目相看。

在切爾西周末奪取冠軍杯後，切爾西俱樂部主席巴克(Bruce Buck)表示，目前看管主教練迪馬特奧「一定會被著重考慮」是否正式執掌藍軍帥印。

巴克直白地告訴英國天空電視台：「他(迪馬特奧)肯定在我們的考慮範圍內。」

在評價這位博亞斯下課後代管藍軍的教練時，巴克說：「他(迪馬特奧)確實交出了一份令人振奮的超強成績單，我們肯定會在主教練問題上認真考慮他。迪馬特奧真的讓切爾西球隊動起來了！」

在幫助「阿布時代」切爾西捧得首座冠軍杯前，迪馬特奧還統帥藍軍奪取了本賽季的足總杯冠軍。

前切爾西球員佐拉也力挺迪馬特奧。佐拉說：「其實，就迪馬特奧在賽季裏取得的成績，在冠軍杯決賽前，他就該得到切爾西正式主教練的位置。」

切爾西俱樂部主席巴克確認，迪馬特奧將「很快」得知自己在斯坦福橋的未來。他說，切爾西也必須在夏季轉會窗口開放前，正式任命新任主教練。

切爾西周末富有戲劇性地通過點球決勝負奪取冠軍杯，讓在本賽季英超聯賽僅位居第六的藍軍，在下賽季依舊牢牢抓住征戰歐冠的入場券。

此前僅在米爾頓(MK Dons)和西布朗執教過的迪馬特奧，在切爾西前主教練博亞斯「計劃失敗」後，出任藍軍的代管主帥。

他統領藍軍球員在兩球落後情況下，先出人意料地在冠軍杯比賽裏掃滅那不勒斯，隨後勢如破竹地拿下本菲卡和巴薩，並最終順利闖入冠軍杯決賽。

切爾西主席巴克對迪馬特奧的本事絕不小覷。他說：「他很厲害地讓切爾西球員們又重新找回了丟棄很久的信心，並且讓他們在比賽裏發揮出應有水凖。」

他解釋說：「在過去的六、到八個星期裏，我們為了專注冠軍杯比賽和足總杯決賽，俱樂部把挑選新任主教練的事情先緩了緩。但我認為，現在該是我們坐下來，明確主帥該由誰出任了。」

作為曾經的切爾西隊友，佐拉對迪馬特奧的支持是顯而易見的。

佐拉在接受BBC採訪時說：「迪馬特奧是為切爾西創造未來巨大財富的不二人選。」

佐拉說：「現在無論迪馬特奧再去哪兒，他都當之無愧是切爾西一名傳奇！」

但切爾西首席執行官高利(Ron Gourlay)堅持認為，主教練人選「還應從長計議」。

他說：「這事兒急不得。我深知俱樂部董事會急等著新主帥的到來，但從一開始我們就都很明確，我們要先圓滿地結束這個賽季。這一點，迪馬特奧也贊成。」

前切爾西主教練格蘭特來了一句：「就是這樣，人要是不出名的話，只要球隊表現不好，就是主教練的錯。現在迪馬特奧既然幹得很好，就應該被扶正。這才公平！」