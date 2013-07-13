富勒姆老闆易主 美國人再進英超

Image caption 美國人坎恩購入英超俱樂部富勒姆。

阿爾-法耶德(Mohamed Al Fayed)執掌富勒姆16年後，終於將這家英超俱樂部賣給全美橄欖球聯盟球隊傑克遜維爾美洲虎隊(Jacksonville Jaguars)老闆、美國人沙希德-坎恩(Shahid Khan)。

62歲的億萬富翁坎恩，由此讓富勒姆成為英超聯賽第六家由美國老闆掌控的俱樂部。

而現年84歲的埃及人阿爾-法耶德也在自己十數年的經營中，把富勒姆從一支三流弱旅帶入英超，並打入歐洲賽場。

他說：「能在過去16年裏作為富勒姆俱樂部的主席，不僅讓我愉快，也是我的榮幸。」

儘管雙方並沒有透露這筆交易涉及的金額，但有媒體報道說，這筆易主交易的價錢在一億五千萬英鎊到兩億英超之間。

富勒姆的球迷組織稱這則大新聞「令人興奮、也令人不安」。

16歲從巴基斯坦移民到美國的坎恩，其主業汽車零配件業務雇佣數千員工。

他說：「富勒姆俱樂部不僅自身優秀，並且出手的時機對我也很合適。我需要明確一點的是，我並不把自己看作是富勒姆的老闆，而是代表球迷出任俱樂部的監護人。」

他指出：「我首要的工作就是要保證俱樂部和主場都能在英超聯賽裏大有前途，並且繼續令現有球迷、和未來球迷而自豪。」

坎恩說：「我們會很謹慎、細緻地管理俱樂部的資金和運營。青訓和以社區為中心的項目，將對富勒姆俱樂部的未來起到至關重要的作用。」

2011年買下美國橄欖球俱樂部傑克遜維爾美洲虎的坎恩，看到自己的球隊在上賽季「垂死掙扎」，並以14場比賽僅勝兩場、並且聯賽墊底的位置結束賽季。

同時，自2013年到2016年，他的美洲虎球隊也將到溫布利體育場打比賽。今年十月份的首場比賽將迎戰舊金山淘金者隊(San Francisco 49ers)。

富勒姆舊主阿爾-法耶德在聲明裏形容坎恩是「美國夢的榜樣」，並透露他在賣掉俱樂部前，和坎恩碰過兩次面。

阿爾-法耶德說：「我現在可以放心地把這家優秀、並且歷史悠久的俱樂部交給這位傑出的人士，他在自己的人生中已經取得很多輝煌，並將繼續前途無量。我相信，他將把富勒姆帶入新的輝煌。」

這位前英國奢侈品商場「哈羅茲」(Harrods)的老闆於1997年以3000萬英鎊買下富勒姆俱樂部，並投入巨資，幫助這家俱樂部從一家英格蘭的三流球隊，一躍成為英超勁旅。

阿爾-法耶德也承認現在出手「時機很好」。他表示，他在過去的16年裏，在富勒姆度過了「美好的時光」。

他說：「富勒姆交給坎恩一定沒問題，他明擺著對商業運作和體育有著濃厚的熱情。」

阿爾-法耶德年代下的富勒姆度過了自己「史上最輝煌的時代」。這家俱樂部在五年裏三次晉級，並自1968年以來，於2000-2001賽季首次棲身英格蘭最高級別的聯賽。

富勒姆將在下賽季迎來自己征戰英超的第13個賽季，並成為英超聯賽裏為數不多的「老資格」。

富勒姆同時在2010年打入歐羅巴杯的決賽，但最終以1-2輸給馬德里競技。

富勒姆球迷基金會也對阿爾-法耶德表示肯定，並表示「衷心地感謝」。

該球迷基金會表示，阿爾-法耶德「不可估量」的貢獻，將載入富勒姆俱樂部史冊。

（編譯/責編：孫晨）