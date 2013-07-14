莫耶斯執掌紅魔帥印首戰告負

Image caption 莫耶斯執教曼聯首戰告負。

執掌曼聯帥印後的莫耶斯並未在首場比賽裏旗開得勝，曼聯在亞洲熱身賽期間，以0-1輸給泰國全明星隊。

溫諾泰(Teeratep Winothai)在比賽第50分鐘攻入制勝球。

賽後，莫耶斯說：「雖然比賽結果不咋樣，但這又不是我們勢在必得的一場大賽。」

蘇格蘭人說：「這場比賽是為我們奪取真正比賽勝利做的凖備。」

在這場比賽裏，由於包括魯尼、赫爾南德茲、範佩西、和納尼等紅魔大將缺席，莫耶斯給了曼聯小將們一次全方位施展的機會。

新近從水晶宮加盟曼聯的薩哈(Wilfried Zaha)、和18歲的小將賈努扎伊(Adnan Januzaj)都被莫耶斯發上場去，並完成了效力紅魔的首秀。

莫耶斯賽後評價說：「薩哈還是踢得不錯的，他的身上有不同其他曼聯球員的地方。」

他指出：「我們引入薩哈，就要給這名小將機會。這也是首次和他合作，並且如此近距離地親眼看他比賽。」

莫耶斯看來對薩哈很有信心。他說：「薩哈一定會是球隊的一員，我們要看把他放在什麼位置，能發揮他最大的作用。」

從安德萊赫特投奔曼聯的賈努扎伊，曾在弗格森執教的最後一場比賽裏亮相。

莫耶斯說：「能給年輕球員機會，讓他們盡情施展，肯定是件好事。賈努扎伊這場踢得很好。」

莫耶斯信誓旦旦地說：「只要賈努扎伊總能踢出這個水凖，他就能在球隊裏得到更多上場機會。」

曼聯的下一站是悉尼，範佩西和德赫亞屆時將歸隊。此次曼聯的熱身賽計劃在五個國家進行五場比賽。

曼聯將在8月17日開始下賽季英超冠軍的衛冕征途。

（編譯/責編：孫晨）