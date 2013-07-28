博辛瓦棄QPR攀海外豪門

Image caption 博辛瓦在效力QPR前，曾是豪門切爾西的一名球員。

據信，經雙方同意，QPR球員博辛瓦將投奔到土耳其豪門特拉布宗俱樂部。

這名30歲的前切爾西球員在去年夏天，以自由轉會身份加盟到QPR，並在上賽季出場23次，但僅攻入一球。上賽季結束後，QPR遭遇降級，並將在新賽季征戰低一級別的英冠聯賽。

這名讓切爾西在2008年「燒了」1620萬英鎊引入的球員，曾代表葡萄牙國家隊出場24次，並參與了2008年的歐錦賽。此後，博辛瓦於2011年在國家隊掛靴。

博辛瓦從博阿斯維塔起步，並在葡萄牙聯賽裏效力波爾圖而嶄露頭角。他當時幫助俱樂部奪取三次聯賽冠軍，並奪得歐冠。在創造一連串輝煌後，博辛瓦投奔到英超切爾西。

在效力藍軍期間，博辛瓦也幫助切爾西奪取又一座歐冠獎杯，並奪取英超冠軍和三次足總杯冠軍。

博辛瓦總共在切爾西效力了四年。

（編譯/責編：孫晨）