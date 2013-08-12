西漢姆即將簽約利物浦邊鋒唐寧

Image caption 唐寧有望與前隊友卡羅爾會師西漢姆

西漢姆與利物浦就簽約邊鋒唐寧在轉會費上達成協議。

這位29歲的英格蘭國腳將前往西漢姆進行體檢，如果與俱樂部達成個人協議，那麼他有望很快登陸艾普頓公園球場。

利物浦於2011年7月由前主帥達格利什以2000萬英鎊將唐寧簽約。

雖然他在上賽季一直都作戰於一線隊，但是表現鮮有亮點。

在2012-13年，唐寧出場45次，打入五粒進球。他在為俱樂部一共效力的91場比賽中，貢獻了七粒進球。

主帥羅傑斯入主安菲爾德後很快就對這位前米德爾斯堡球員提出批評，認為球員「懶惰」，並表示「光有才華是不夠的」。

唐寧檔案： 年齡: 29

位置: 邊鋒

利物浦出場: 91次

利物浦進球: 7

英格蘭出場: 34

英格蘭進球: 0

曾效力球隊:米德爾斯堡、桑德蘭（租借）和阿斯頓維拉

然而不久羅傑斯又重新啟用球員，並且讓他出任邊鋒，同時兼職邊後衛。

唐寧在去年十二月透露：俱樂部告訴自己可以離開。如今羅傑斯已經做好了讓唐寧離開的凖備。

如果唐寧順利加盟西漢姆的話，將與前隊友卡羅爾一起再次同場競技。

卡羅爾以3500萬英鎊的價格在2011年1月從紐卡斯爾轉會利物浦，創下了紅軍的轉會紀錄。

不過第二個賽季，他被租借至「鐵錘幫」，並在今年夏季轉會期正式完成簽約，以1500萬英鎊的轉會費正式加盟西漢姆。