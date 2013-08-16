薩維奇教你怎樣成為轉會球霸

Image caption 薩維奇暢談轉會球霸心得。

薩維奇在球員時期就因為他勇悍的球風而受人敬畏。「野人」薩維奇出自曼聯青年隊，最終在德比郡退役。

如今身為BBC名嘴的他「以身作則」，貢獻出一份轉會球霸養成11例手冊。

耍脾氣

耍性子在隊友中的影響特別惡劣。你的怨氣會拉低周圍人的情緒。

我在球員的時候最容易得罪人，因為我不知道怎樣掩飾情緒。如果我不高興，就太明顯了，我整個人都變了。

交流中斷

保持沉默非常有效。我曾策略地採用過——一般情況下，我是個開開心心的家伙，如果我不跟人交流了，大家就知道有事兒不對勁兒。我只是不跟人說話而已。

我正常訓練，完了之後立刻走人。我不會留下來跟隊友一塊兒吃午飯，直接消失回家。

詐傷

假裝受傷大概是讓俱樂部知道你不高興的最流行辦法。我自己就有不少次神秘受傷經歷。只要球員願意，他們被襪子扭了腳都可以坐上看台。過去詐傷容易得多，現在不一樣了。

如果你受傷了，通常理療師會檢查照光一個小時。你沒法兒那麼容易騙人，但是如果是老傷，那就可以。你詐傷後不用演戲，說自己不舒服就行。

報紙編故事

有的球員在媒體有朋友，他們如果想轉會去哪兒，就跟朋友聯繫。我曾經打電話給報社記者說我跟誰誰有聯繫，然後叫他們傳我去這兒去那兒。

這曾經對我心儀的轉會對象有幫助。但是現在操作有難度，因為媒體能辨真偽，不過我以前跟我認識的人打電話，叫他們幫我編故事。

但是你得面對現實，沒必要把自己跟皇馬聯繫起來，大家都知道這是假的！

Image caption 薩維奇從伯明翰轉會布萊克本激起軒然大波，藍軍甚至威脅要求向英超投訴。

利用媒體

你還可以進一步利用電視媒體的幫助。我曾經想施壓一位主帥，就特意在大家休息的那天安排了攝像記者在訓練場見面。

我想造出一個被迫自我訓練的假像。那天晚上，採訪上了電視，我原以為任務圓滿完成。不幸的是教練看穿了我的伎倆，我當時就跟個蠢蛋一樣。

越過主帥

如何操作？直接找主席談話，說你希望商量在俱樂部的未來。我曾經幹過一次。我當時打不上主力，就直接告訴主席說我想離開俱樂部。

當時合同還有兩年結束，我告訴他如果讓我走的話我，我少拿一年工資。消息轉到了主帥耳中，他第二天早上就在俱樂部前廳等我，他很不高興。

在另一家俱樂部，我在家給主席打電話。這是被禁止的，但是我別無選擇。主席非常理解我，但是第二天，主教練把我叫到辦公室跟我說，你出局了。

跟隊友斗毆

這屬於極端行為，但是的確發生過。在我效力過的一家俱樂部，有隊友知道我要離開，對我的怪誕行為表示不滿，於是出現更衣室不合。

有一次，我和門將吵架，他徑直向我走來，抓住我的喉嚨。我怒了，我們廝打起來，最後他嘴唇撕裂，因為我一頭撞在他臉上。

向團隊訴苦

理療師、助理教練、餐廳員工、秘書都會向主帥匯報情況。如果跟他們倒苦水，你的情緒不久就會傳到主帥耳中。

有一次，我坐在理療室，然後暢所欲言我希望加盟另外一家球隊。我還信心百倍地說交易一定能成功，我下個月就可以效力新東家。

果不其然，第二天主帥就找到我，讓我解釋清楚。

造成惡劣影響

任何球員都可能成為更衣室的破壞王或者訓練場的肇事者。你所需要的僅僅是擺出惡劣態度。不管具體如何表現，只要行為惡劣，主帥就難以忘懷。如果他忽略你，就有影響到周圍人的危險。

不盡全力

非常困難，但是成功率高。如果你比賽的時候沒有100%付出，那麼肯定得不到教練的重用。我說的非常困難是因為你不僅僅讓你自己失望，還令你的隊友，你的球迷，你的家人失望。

我這輩子只幹過一次。我真的慚愧，但是我當時覺得這是我唯一的出路。主帥就此意識到他失去了我，再也留不住我了。

告訴下家俱樂部，你想加盟

挖牆角違法，但照行不誤。我收到兩個主教練的電話，然而當時我和俱樂部有合同在身。我想轉會，於是就與自己感興趣的俱樂部球員交談。

和對方俱樂部的球員謹慎交流——最好兩個人都在國家隊比賽的時候，是讓下家俱樂部知道，你希望加盟的好辦法。

（責編：路西）