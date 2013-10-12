萊因克爾指責足總委員會「沒想法」

Image caption 萊因克爾向足總發難。

前英格蘭隊長萊因克爾說，新組建起來的足總委員會裏的絕大多數成員，對如何提高英格蘭國家隊水平「完全沒想法」。

這個包括前英格蘭主教練霍德爾在內的八人委員會，將輔佐新上任的足總主席戴克。

萊因克爾在「推特」上說：「怪不得他們幾天前把霍德爾也叫了去。他們當中的大部分人都完全沒想法。還是寄希望戴克能幹得好些吧。」

但該委員會成員之一的前英格蘭球員米爾斯，要求萊因克爾別圖嘴上痛快，也拿出些點子來。

他在接受BBC廣播五台採訪時說：「(萊因克爾)還是別老躲在BBC《當日比賽》節目的演播室裏紙上談兵了，出來把你的點子亮出來瞅瞅。」

他說：「萊因克爾當然可以想說什麼，就說什麼。但是要想說這種話，就得先問問他自己是否願意義務(出謀劃策)。」

米爾斯質問道：「他本人親自去過足總嗎？自以為是英格蘭史上最偉大的球員之一，他怎麼不給戴克直接打電話出主意呢？」

新任足總主席戴剋日前表示，新成立的委員會還歡迎新人加入。

在戴克已經邀請的人員裏，包括前英格蘭主教練霍德爾、前曼城後衛米爾斯、前利茲主教練維爾金森和足總副主席伯頓。

目前，英格蘭足球聯賽主席克拉克、新任職業球員協會主席哈姆弗里斯和克魯俱樂部足球總監格拉狄也都獲得提名。

該委員會的重心將放在讓更多有實力的英格蘭本土球員能在英格蘭豪門俱樂部出場效力，並著力提升英格蘭國家隊的實力。

米爾斯說：「別忘了委員會的成員們都在盡義務。我之所以加入這個委員會，就是因為我真正關心足球、關心足球的未來。我關心現在喜歡踢球的孩子們，同時我關心英格蘭國家隊。」

他指出：「有些個人冷言冷語地說，戴克召集這麼一批人，是為他自己逃避責任。但是如果戴克想一個人幹的話，又會有人說，他有訓練青少年足球的經驗嗎、他當過球員嗎、他幹過主教練嗎？」

米爾斯說：「戴克的作法就是通過集思廣益，從而得出最佳方案，然後幫助英格蘭足球發展。」

現在在BBC當體育節目主持人的萊因克爾認為，前英格蘭國腳沃德爾、巴恩斯和內維爾應該是委員會「更恰當的」人選。

而委員會成員之一、職業球員協會主席哈姆弗里斯認為，目前委員會成員代表的層面「更廣」。

現任足總主席戴克上月給英格蘭國家隊制訂的目標是在2020年打入歐錦賽四強，並在2022年奪取世界杯冠軍。

但目前數據顯示，英格蘭本土球員在英超出場時間還不及三分之一。

而向足總發難的萊因克爾也不是一個人在戰鬥，前英格蘭前鋒考利莫爾也批評足總委員會的構成。

前英格蘭後衛坎培爾則從另一角度發難，指責足總成立的委員會的八名成員都是白人。

雖然前英格蘭主帥霍德爾希望能在英超裏搞「國籍配額」，但聲明將幫助足總該委員會的英超，則在日前拒絕成為其中一員。

同時，埃弗頓首席執行官埃爾斯頓在俱樂部的官網上認為，英超豪門不應該是英格蘭國家隊表現不好的「替罪羊」，反而給國家隊「增添力量」。

他寫道：「英格蘭的那些個有天賦的球員們天天跟全世界最頂級的球員們比肩，還能有任何聯賽比這樣提升本土球員更有利的環境嗎？」

他指出，正是英超的「精英計劃」，培養出了諸如埃弗頓的英格蘭核心中場巴克利這樣的好球員。

（編譯／責編：孫晨）