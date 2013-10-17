Image caption 英格蘭將無緣作為種子隊身份參加2014年巴西世界杯的抽籤。

據國際足聯最新頒布的排名顯示：英格蘭將不會作為種子隊身份參加2014年巴西世界杯的抽籤。

根據國際足聯的排名，英格蘭無緣種子球隊，東道主巴西和其他七支球隊將歸為第一檔次。

英格蘭的排名從第17位攀至10位。主帥霍奇森表示：「現在擔心我們（12月8日）分在哪一個組沒有必要。」

八支種子球隊將領銜八個小組，而每一組成員來自三個不同的地域。

英格蘭會面對巴西、西班牙、阿根廷、德國、瑞士、比利時與哥倫比亞，同時還有可能抽到烏拉圭。

如果烏拉圭在下個月兩回合的附加賽戰勝約旦的話，就能歸於第一檔次。如出現意外的話，荷蘭將會得到種子球隊地位。

國際足聯最新排名 西班牙

德國

阿根廷

哥倫比亞

比利時

烏拉圭

瑞士

荷蘭

意大利

英格蘭

該排名是基於各球隊最近的表現而不是歷史成績。這也就意味著2010年世界杯亞軍荷蘭和2006年冠軍意大利將被劃在第一檔次之外。

法國國家隊主帥德尚批評該體系，他率領的球隊在預選賽小組賽中輸給西班牙。他們必須在附加賽中獲勝才能拿到世界杯入場券。

「我認為這並不合理」這位前切爾西中場說。

他同時認為這對法國來說簡直是「雙重懲罰」，因為小組賽被分在I組，也是歐洲區唯一僅有五支球隊的小組（其他小組皆有六支球隊），也就意味著他們少兩場比賽掙得積分。

每一組除了擁有種子球隊和至少一支歐洲球隊以外，世界杯決賽圈每一小組有機會抽到來自亞洲、大洋洲、北/中美洲、非洲、南美洲和來自歐洲排名靠後的球隊。

BBC分析：

Image caption 英格蘭獲得明年巴西世界杯入場券，主帥霍奇森稱這是他最驕傲的時刻。

霍奇森的英格蘭隊沒有拿到種子身份並不奇怪，只是他的球隊將遇到更大障礙

英格蘭在抽籤時可能面對東道主巴西，還有西班牙、德國或阿根廷。

英格蘭最希望抽到瑞士，霍奇森曾擔任過瑞士的主帥，對他們的國家隊很了解。同時他需要避免與一支拿「外卡」的球隊分在一組。

霍奇森圓滿完成小組賽出線的任務，而是不是種子球隊不是首要問題。不過明年夏季，英格蘭注定要和一支實力強勁的球隊分在一起。